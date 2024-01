Niterói está em estágio de alerta por conta das fortes chuvas

A Defesa Civil de Niterói informa que a cidade está em estágio de alerta desde às 18h20 desta sexta-feira (12), devido à aproximação de núcleos de chuva forte. Houve registro de chuva forte a muito forte na cidade – em uma hora, o acumulado correspondeu a aproximadamente 40% da média climatológica para o mês de janeiro.

Permanece a previsão de pancadas de chuva moderada a forte durante a noite e a madrugada. Em caso de emergência, a população deve ligar para o 199 ou 2620-0199.

Equipes da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) estão realizando serviços emergenciais | Foto: Divulgação

Mais de 300 agentes da Prefeitura de Niterói estão atuando nas ruas para mitigar os impactos da chuva. Operadores da NitTrans estão orientando motoristas, equipes da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) estão realizando serviços emergenciais de retirada de galhos de árvores, limpeza de ralos, caixas de passagem e ruas. Os funcionários trabalharão durante toda a madrugada executando o serviço de retirada de resíduos.



Até o momento, foram acionadas sirenes no Pé Pequeno e no Boa Vista, sem registro de feridos. Nestes locais, o acumulado máximo em uma hora foi de 57,8 mm e 60,4 mm respectivamente.

A Defesa Civil está atuando em cinco ocorrências relacionadas a deslizamentos, sem feridos.

Houve registro de bolsões d'água na Ponta da Areia, Centro, Alameda São Boaventura, Ponto Cem Réis, Icaraí e Santa Rosa. Apesar da forte chuva, o escoamento da água está acontecendo de forma rápida.

O Horto do Fonseca não será aberto ao público neste sábado (13), para a retirada de fiação e árvores caídas.

Informações

A Defesa Civil pede que a população acompanhe os canais de comunicação da Prefeitura de Niterói. O Município conta com plantão 24h de monitoramento meteorológico, com envio detalhado de informações sobre a previsão do tempo e de avisos através do aplicativo Alerta DCNIT, SMS (40199) e grupos no WhatsApp. O X, antigo Twitter, (https://twitter.com/NiteroiPref) está sendo atualizado com boletins das chuvas.

Previsão

De acordo com o Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil, um sistema de baixa pressão no oceano manterá o tempo instável em Niterói. Desta forma, haverá céu nublado com temperaturas em declínio e previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte a qualquer momento, principalmente na manhã/tarde de sábado (13) quando há condições atmosféricas para ocorrência de raios e rajadas de vento moderada/forte.

No domingo (14), o céu ficará nublado em Niterói, com chuva fraca a moderada isolada nos períodos da madrugada e da tarde. As temperaturas estarão estáveis e os ventos serão fracos a moderados.

Na segunda-feira (15), um sistema de alta pressão influenciará o tempo em Niterói. Assim, a previsão é de céu parcialmente nublado e sem chuva. As temperaturas apresentarão elevação e os ventos terão intensidade fraca a moderada.

Prevenção

A Defesa Civil orienta que, em caso de estágio de Atenção, Alerta ou Alerta Máximo, a população evite transitar em áreas alagadas e próximas a córregos, canais e rios sujeitos a transbordamentos. Além disso:

- Os moradores de áreas de risco devem ficar atentos para indícios de ameaças de deslizamentos e preparados para se deslocarem para locais seguros.

- As pessoas que estiverem em locais seguros devem permanecer nestes locais até o aviso de chuva intensa cessar.

- Em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas elétricas, evite ficar próximo a árvores, redes de distribuição de energia elétrica, toldos, tapumes ou em áreas descampadas.

- Caso a sirene de sua localidade seja acionada, siga imediatamente para os pontos de apoio, residências de familiares ou amigos localizados em locais seguros.