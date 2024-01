Colubandê vai ganhar uma nova clínica municipal

O prefeito Capitão Nelson entrega, nesta sexta-feira (12), às 9h, a nova Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê após um ano e meio de obras. Um presente de Ano Novo que o prefeito Capitão Nelson dará à população gonçalense. O novo equipamento, localizado na Avenida José Mendonça de Campos, tem capacidade para atender 32 mil pacientes com o diferencial – para uma unidade da Atenção Básica – de ter os serviços de raio-x e ultrassonografia.

Na nova clínica, serão atendidos os pacientes das unidades de saúde da família (USFs) Colubandê 1 e 2, Josyandra de Moura Mesquita e Galo Branco. Os quatro postos juntos somavam o equivalente ao atendimento de 16 mil pacientes com 7 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESfs). Agora, eles terão o dobro da capacidade com o dobro de equipes instaladas, além do atendimento do Emulti (antigo Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf)).

Leia mais:



Família procura por entregador desaparecido em São Gonçalo

Fundação Mudes oferece 410 vagas de estágio com bolsas até R$ 2 mil

A unidade tem recepção ampla com sala de espera, 16 consultórios para as equipes das ESFs, mais consultórios multifuncionais para os profissionais do Emulti, seis consultórios odontológicos, salas de procedimentos e curativos, imunização, inalação, fisioterapia de baixa complexidade, área livre para a prática de atividades físicas, sala multiuso para capacitações de educação permanente, acolhimento, coleta laboratorial, estoque e esterilização.

Iniciada em junho de 2022 em um terreno que era usado para o descarte de lixo irregular, a obra seguiu todas as normas e protocolos de instalação do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa): a RDC 50, que diz respeito aos ambientes; e a NBR 9050, sobre acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados e com campainha de alerta, por exemplo).

Cada equipe da ESF é formada por médico generalista, enfermeiro, técnico de enfermagem e até seis agentes comunitários de saúde. O Emulti é composto por nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, assistente social, psicólogo e fonoaudiólogo. O espaço também vai oferecer exames laboratoriais de sangue, urina e fezes.

Trânsito – Antes da conclusão da clínica, o trânsito no entorno da unidade foi modificado para facilitar o acesso da população, organizar o tráfego de veículos e evitar acidentes. Perto da unidade foi instalado um ponto de ônibus com cobertura para atender os gonçalenses, em especial os que se dirigirem ao local; e canteiro que faz a divisão do cruzamento das Avenidas José Mendonça de Campos e Jornalista Roberto Marinho. Um abrigo de ônibus também foi instalado na Travessa Malafaia, no mesmo bairro, e outro está sendo construído na pista do sentido contrário.

Unidades da rede básica entregues:

1 - Santa Luzia

2 - Robert Koch, Patronato

3 - Mahatma Ghandi, Jardim Califórnia

4 - José Avelino, Tribobó

5 - Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo

6 - Barbosa Lima Sobrinho, Porto da Pedra

7 - Badger da Silveira, Tribobó

8 - Madre Tereza de Calcutá, Estrela do Norte

9 - José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba

10 - Aníbal Porto, Monjolos

11 - Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro

12 - Luiza de Marillac, Novo México

13 - Irmã Dulce, Trindade

14 - Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado

15 - Flávio Henrique de Brito, Jóquei

16 - Getúlio Vargas, Boa Vista

17 - Candoza

18 - Florença Helena Pereira, Largo da Ideia

19 - Anaia

20 - Victor Chimelly, Paiva

21 - Tancredo Neves, Luiz Caçador

22 - Neuza Goulart, em Palmeiras

23 - José Bruno Neto, Boa Vista

24 - Altair da Silva, Mutuá

25 - Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno

26 - Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina

27 - Adolfo Lutz, Amendoeira

28 - Armando Leão Ferreira, Morro do Castro

29 - Bento da Cruz, Porto Novo

30 - Louis Pasteur, Guaxindiba

31 - Agenor José da Silva, Jardim Catarina

32 - Doutel de Andrade, Maria Paula

33 - Marechal Cândido Rondon, Colubandê

34 - Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel

35 - Clínica Gonçalense do Colubandê

Postos em obra de revitalização e construção

1 - Bandeirantes

2 - Itaúna

3 - Josias Muniz, Rio do Ouro

4 - Clínica Lagoinha

5 - Roberto Silveira, Vista Alegre

6 - Vista Alegre

7 - David Capistrano, Itaúna

8 - Água Mineral

9 - Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros

10 - Clínica de Neves

11 - Albert Sabin, Itaoca

12 - Bocayuva Cunha, Gradim

13 - Marileia Cardoso, Jóquei

14 - Elza Borges, Santa Luzia