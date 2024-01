2023 foi o ano mais quente do mundo nos últimos 100 anos

Instituto meteorológico do Brasil também registrou recorde de calor no país - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Instituto meteorológico do Brasil também registrou recorde de calor no país - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Quem achou o calor de 2023 "anormal" não estava errado. De acordo com levantamentos de institutos de meteorologia do Brasil e da Europa, o último ano teve as maiores temperaturas registradas nos últimos 100 mil anos não apenas aqui no país como ao redor de todo o globo, conforme apontam as pesquisas.

Aqui no Brasil, a temperatura média foi de 24,92°C ao longo de todo o ano, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A média é maior do que todos os últimos registros feitos pelo Instituto desde sua fundação, nos anos 60. Em 2023, o país também viu a maior temperatura já notada pelo Instituto em uma cidade do país: 44,8°C, registrados na cidade de Araçuaí, em Minas Gerais.

As crescentes na temperatura, porém, não ficaram restritas ao país. De acordo com dados divulgados pelo observatório Copernicus, da Agência Espacial Europeia, a temperatura média de todo o planeta foi a mais alta dos últimos 100 mil anos. 2023 foi o primeiro ano em que todos os dias foram pelo menos 1°C mais quentes que os níveis de temperatura pré-industriais (1850-1900).

Em média, o ano ficou 1,48ºC acima dos níveis pré-industriais - número bem próximo dos 1,5°C estabelecidos pela maioria dos cientistas como limite seguro para a temperatura no planeta.

A má notícia é que o recorde de calor pode vir a ser superado já neste ano, conforme indicam levantamentos da Organização Meteorológica Mundial (OMM). Em análise publicada no último mês de novembro, a Organização afirmou que as temperaturas médias de 2024 tem grandes chances de superar as de 2023, o que pode acelerar as mudanças climáticas e seus efeitos colaterais ao redor do mundo.