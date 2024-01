Teste de DNA confirma sexto filho de Jô fora do casamento

O pequeno João Gabriel é mais um dos filhos fora do casamento do jogador - Foto: Reprodução/redes sociais

O pequeno João Gabriel é mais um dos filhos fora do casamento do jogador - Foto: Reprodução/redes sociais

Divulgado pela influencer Maiara Quiderolly em seu Instagram, na última segunda-feira (8), o resultado do teste de DNA solicitado pelo ex-Corinthians Jô, confirma que o bebê é mais um dos filhos fora do casamento do jogador.

Maiara tinha anunciado que comunicaria o resultado do teste, que foi feito em um laboratório público e tinha prazo de três meses para sair o resultado. Ela vinha dando atualizações aos mais de 275 mil seguidores no Instagram. Em uma sequência de stories, ela confirmou que a paternidade do bebê é do ex-jogador.

"Olá, meus amores! Olha só que interessante! Ontem vocês me perguntaram bastante quando sairia o resultado do teste, do exame de DNA, e saiu o exame, gente! Eu estou pasma com o resultado, assim. Realmente eu não esperava por isso, sabe? Não esperava mesmo", iniciou o relato.

"Ele falou com tanta certeza, tantas vezes, que o filho não era dele, que falei: 'caramba!'. A vasectomia que ele ficou falando para mim durante dois anos que tinha, devia ter mesmo. Pois bem, eu poderia ter ficado quieta, resolvido as coisas no particular, mas ele preferiu ir na internet e falou com tanta certeza que não era dele, que eu falei: 'gente, será que eu dormi e acordei grávida?' Porque não é possível, né?", afirmou a influenciadora.



"Enfim... 99,99% de certeza que ele é o pai e eu não tenho nada de ruim para falar, muito pelo contrário. Eu até prefiro te aconselhar: 'eu espero que os seus advogados sejam tão bons quanto os meus...' Porque, se não for, acho bom você procurar um bom advogado", concluiu Maiára Quinderolly.

O bebê de um ano se chama João Gabriel e é o oitavo filho do ex-jogador da Seleção Brasileira e o sexto fora do casamento de 15 anos de Jô e Claudia. O filho caçula de Jô é fruto de uma relação extraconjugal do atleta com Maiára.

Nos últimos meses, antes da confirmação da paternidade, Maiára e Claudia chegaram a trocar farpas pelas redes sociais.

Apesar de toda a história, Claudia e Jô reataram o relacionamento e a tendência é que o casal siga para o Norte do país, onde o atacante vai jogar. Ele chega como a principal novidade do Amazonas, que vai disputar pela primeira vez a segunda divisão nacional.