Governo do Estado escreve novo capítulo de transformação na infraestrutura de Duque de Caxias

Por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas (SEIOP), o Governo do Estado iniciou as obras de macrodrenagem no Canal Rui Barbosa, no bairro Jardim Gramacho, primeiro distrito de Duque de Caxias, com o objetivo de eliminar pontos de alagamento, ampliando a capacidade de escoamento do canal da Avenida Rui Barbosa.

Após a macrodrenagem, o valão será coberto, transformando-se em uma academia de ginástica ao ar livre para a terceira idade. Além disso, um espaço dedicado à recreação infantil será construído, equipado com gangorras, escorregadores, bicicletários e outros brinquedos. Com investimento de R$22,4 milhões, a previsão é que as obras sejam concluídas em novembro de 2024, beneficiando mais de 100 mil moradores.

De acordo com o projeto, a macrodrenagem do canal prevê a instalação de 586 metros de tubulação tripla, o que vai permitir maior vazão das águas nos 960 metros de extensão do córrego. O secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade, destaca que além de aprimorar a infraestrutura e urbanização, a obra no canal da Avenida Rui Barbosa facilitará a circulação de veículos, sendo um importante acesso à Rodovia Washington Luiz.

A previsão é que as obras sejam concluídas em novembro de 2024 | Foto: Divulgação

Leia mais

Praça do Rocha será reinaugurada nesta quarta-feira, dia do padroeiro da cidade

Feriado em São Gonçalo: confira o funcionamento dos shoppings no dia do padroeiro gonçalense



"É mais uma grande parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado. Quando caminhamos juntos, o progresso chega até as cidades. O nosso trabalho não para. Os transtornos causados por fortes chuvas serão coisas do passado", explicou Uruan.



Obras em execução

Atualmente, a SEIOP executa quatro obras em Duque de Caxias voltadas para drenagem e macrodrenagem, visando eliminar pontos críticos de alagamento e melhorar a qualidade de vida da população. Além das obras no Canal Rui Barbosa, a secretaria realiza também obras de macrodrenagem nos canais da Vila Canaan, Caboclos e Vasquinho. O Investimento total é de R$ 109,1 milhões. A SEIOP ainda destina mais de R$ 90 milhões para realização de obras de pavimentação e drenagem em 165 ruas do município, beneficiando moradores de diversos bairros da cidade.