MUVI inicia obras em novo trecho na próxima segunda-feira (8)

As obras do MUVI (Mobilidade Urbana Verde Integrada) serão iniciadas no trecho 3 (Região Central), a partir da próxima segunda-feira (8). A intervenção será realizada apenas na pista esquerda da Avenida Presidente Kennedy, entre as ruas Lara Vilela e Abílio José de Matos. As equipes vão começar a drenagem ao longo da via.

Durante a intervenção, ficará proibido o estacionamento de veículos na extensão do trecho interditado e sobre o trecho da antiga linha férrea. O veículo que estiver estacionado na extensão do trecho interditado, estará sujeito a remoção conforme previsto no Art. 181 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Agentes da Guarda Municipal vão auxiliar os motoristas na via.

Uma equipe da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), percorreu o trecho nesta sexta-feira (5) informando aos comerciantes e moradores sobre o início das obras.

O MUVI contará com corredor preferencial para ônibus e ciclovia, ligando os bairros de Neves a Guaxindiba, cortando toda a região central da cidade. As vias serão divididas pela área da antiga via férrea. Também haverá diversas intervenções urbanísticas, com readequação dos espaços públicos criando praças e áreas de convivência.

Com investimento de R$262 milhões, o MUVI é uma obra do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria das Cidades. O projeto – concebido para priorizar e modernizar o transporte público coletivo e estimular o uso de bicicletas, com a construção da ciclovia ao longo do corredor expresso –, prevê a criação de novo corredor viário, com pistas preferenciais para ônibus e ciclovia, cortando um trecho de 18 quilômetros do município, que também receberá uma série de intervenções urbanísticas.

A obra está dividida em 6 trechos:

Trecho 1: Neves – Porto Velho

Trecho 2: Porto Velho – Camarão

Trecho 3: Região Central

Trecho 4: Estrela do Norte – Trindade

Trecho 5: Trindade – Jardim Catarina

Trecho 6: Jardim Catarina – Guaxindiba