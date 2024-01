Planetário do Rio reabre suas portas e promove luaus

Os ingressos para as visitas ao Planetário do Rio já estão à venda no site https://planeta.rio/. Às terças-feiras, a entrada no local é gratuita. - Foto: Divulgação

A nave da ciência e da diversão está de volta. Depois de um breve jejum, devido a obras em sua cúpula, o Museu do Universo reabre suas portas, neste sábado (06/01), com uma série de atividades para toda a família. Além de sessões extras de filmes sobre astronomia, haverá novas exposições de fotografias, e, no dia 10, estreia o primeiro Luau do Planetário do Rio.

"No Verão, podemos ver com mais clareza uma região linda do céu, como a constelação de Órion com as Três Marias, a constelação do Touro e a galáxia Anã do Cão Maior. E nossos astrônomos darão todas as explicações sobre elas para a criançada", garante Leandro Guedes, diretor de Astronomia do Planetário do Rio.

Na estação mais festejada do ano, haverá ainda espetáculos promovidos pela companhia teatral Papa Vento e oficinas de educação ambiental do Ecofuture. Os ingressos para as visitas ao Planetário do Rio já estão à venda no site https://planeta.rio/. Às terças-feiras, a entrada no local é gratuita.

"No fim de ano, aproveitamos para reformar a cúpula do Museu do Universo. Agora, nas férias, estamos preparando uma programação especial para que toda família possa se divertir e ampliar o seu conhecimento não apenas de astronomia na nossa nave da ciência e da diversão ", afirma o secretário municipal de Trabalho e Renda, Everton Gomes.



Os portões do Museu do Universo serão reabertos no dia 6 às 10h. Além das exposições permanentes e sessões de cúpula com os temas “Brincando entre estrelas” e “Uma aventura no Planetário”, os visitantes poderão participar da sessão especial de “O Céu do Rio de Janeiro”, às 18h, com o astrônomo Wailã Cruz. Já os luaus do Planetário serão realizados às 19h, na Praça dos Telescópios.

"Em 2023, recebemos mais de 155 mil visitantes. Entre eles, estavam alunos de 891 escolas das redes pública e privada. Vamos ampliar essas visitas e democratizar ainda mais o acesso ao conhecimento de diferentes ciências entre nossos estudantes", promete o presidente da Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro, Renan Uccelli.

Os ingressos para o Museu do Universo custam R$ 20 e R$ 40 (Museu do Universo + Sessão de Cúpula). O Planetário do Rio fica na Rua Vice-Governador Rúbens Berardo, 100, na Gávea.