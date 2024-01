Michael Schumacher completa 55 anos e estado de saúde segue sendo um mistério

A condição do piloto alemão tem sido mantida em sigilo absoluto por sua família - Foto: Divulgação

A condição do piloto alemão tem sido mantida em sigilo absoluto por sua família - Foto: Divulgação

Sendo o maior campeão da história da Fórmula 1, empatado com Lewis Hamilton com seis títulos, o ex-piloto Michael Schumacher completa 55 anos nesta quarta-feira (3).

A comemoração de aniversário do atleta de automobilismo vem acompanhada de questionamentos sobre seu estado de saúde, que segue sendo uma incógnita, mesmo tendo se passado dez anos desde o acidente de esqui que o retirou dos holofotes do esporte, em dezembro de 2013.

A condição do piloto alemão tem sido mantida em sigilo absoluto por sua família. Com atualizações escassas sobre a evolução do estado em que o heptacampeão se encontra, especulações passaram a tomar conta da mídia e dos fãs, que insistem em saber informações sobre o caso.

O acidente



Um ano após sua aposentadoria das pistas de corrida, Schumacher se acidentou enquanto esquiava nos Alpes franceses. No dia 29 de dezembro de 2013, o mundo recebeu a notícia de que o alemão havia sofrido com um grave traumatismo craniano.

Schumacher esquiava em área não demarcada quando sofreu o acidente e, mesmo usando capacete, o impacto foi suficiente para deixar o atleta em coma. Apenas seis meses depois, em junho de 2014, o heptacampeão mundial de Fórmula 1 acordou do coma.

Desde então, o estado de saúde do ex-piloto segue sem atualizações e a família faz questão de manter como um mistério a condição em que Schumacher se encontra. Em 2019, data da última informação concreta sobre o tratamento do ex-atleta, ele foi levado a Paris para passar por procedimentos envolvendo células-tronco.