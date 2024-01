Bope do Rio passa a ter câmeras nos uniformes a partir do próximo dia 8

Batalhão de Operações Especiais (BOPE) do Rio de Janeiro - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A partir da próxima segunda-feira (8), o uso de câmeras nos uniformes de agentes de tropas especiais, como o Batalhão de Operações Especiais (Bope), será adotado, de acordo com o secretário de estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro, coronel Luiz Henrique Marinho Pires.

Em entrevista ao GLOBO, o coronel afirmou que integrantes da força já treinam a usabilidade dos equipamentos nas fardas dos agentes. A medida ocorre após mais de quatro anos de discussões para reduzir a letalidade policial nas favelas do Rio de Janeiro.

Em julho de 2023, atendendo a uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), o governo do Rio publicou o decreto que estabelece a obrigatoriedade de agentes das forças especiais das polícias Civil e Militar usarem câmeras em fardas.



“Cumprimos a determinação do STF. Já estava no nosso cronograma a data para o Bope usar câmeras em seus uniformes. Será no próximo dia 8”, disse ao jornal o secretário de estado da PM.

Ele reforçou ainda que a implementação “não tem ligação alguma com o episódio ocorrido no Complexo de Israel”, em referência às investigações de agentes da tropa de elite suspeitos de executarem três homens em 27 de dezembro, quando, no mesmo dia, o PM Leonardo Maciel da Rocha, de 33 anos, morreu após ser baleado na cabeça dentro de um veículo blindado.

“A nossa Corregedoria interna está acompanhando o caso com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Temos o maior interesse em esclarecer os fatos”, afirmou o coronel Marinho Pires.