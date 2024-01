Unidades do Sesc em Niterói e São Gonçalo ainda têm vagas para as colônias de férias

As unidades do Sesc em Niterói e São Gonçalo ainda têm vagas abertas para as colônias de férias, que serão realizadas de 16 a 26 de janeiro com diversas atividades para crianças de 6 a 12 anos. As inscrições devem ser feitas diretamente nas unidades pelo responsável legal da criança. As atividades vão acontecer das 13h às 17h, de terça a sexta-feira. A taxa de inscrição varia a partir de R$ 170.

Os documentos necessários para inscrição são a carteira do Sesc, se tiver; cópia de RG do responsável; cópia certidão de nascimento ou RG do menor; comprovante de residência; atestado médico atualizado; 2 fotos 3×4 e pagamento da taxa conforme categoria. As inscrições podem ser feitas até o preenchimento total das vagas.

As colônias de férias do Sesc RJ vão trabalhar com ações que estimulem as crianças a valorizar suas características pessoais e o respeito ao próximo. O objetivo é desenvolver habilidades pessoais, melhorar a relação com o outro e exercitar diferentes inteligências na solução de problemas cotidianos.



As crianças vão se divertir com diversas atividades, entre elas, vivências, exploração, passeio, jogos, teatro, música, jogo da memória, plantio de mudas, xadrez, dominó, quebra-cabeça, pinturas e desenhos, oficinas de libras e idiomas, dancinhas de TikTok, além de experimentações esportivas.

Desde o início das inscrições, em dezembro, o Sesc RJ ofereceu, ao todo, mais de 1.600 vagas para as colônias de férias em 15 unidades do estado. Além de Niterói e São Gonçalo, há vagas ainda nas unidades de Ramos (Rio), Barra Mansa, Nova Friburgo, Nogueira (Petrópolis) e Grussaí (São João da Barra).

SERVIÇO:

Colônia de Férias do Sesc RJ – Janeiro/2024

Data: 16 a 26 de janeiro de 2024

Público: crianças de 6 a 12 anos

Inscrições: a partir de R$ 170, nos endereços listados abaixo

Sesc Niterói: R. Padre Anchieta, 56 – São Domingos

Sesc São Gonçalo: Av. Pres. Kennedy, 755 – Estrela do Norte

Documentos necessários para inscrição

Carteira do Sesc, se tiver; cópia de RG do responsável; cópia certidão de nascimento ou RG do menor; comprovante de residência; atestado médico atualizado; 2 fotos 3×4 e pagamento da taxa conforme categoria.