Réveillon, com segurança e Lulu Santos, impacta o turismo em Niterói

O Réveillon 2024 de Niterói foi considerado o melhor dos últimos anos pela organização, segurança e impacto na indústria do Turismo, com ocupação de aproximadamente 100% da rede hoteleira. A alegria também foi contagiante com cerca de 450 mil pessoas na extensão da praia de Icaraí, com famílias, jovens, casais, visitantes e turistas, que movimentam a cadeia turística local, impactando a economia da cidade diretamente, através de seus polos gastronômicos, de moda, transporte e serviços.

O presidente da Neltur, Niterói Empresa de Lazer e Turismo, André Bento, afirma que Niterói está preparada para receber os turistas desde a organização da festa e tem expectativa de que, com a continuação do período de férias, Niterói continue recebendo turistas em seus atrativos turísticos, nos museus, nas praias ou mesmo pelos seus monumentos, destacando os que compõem o Caminho Niemeyer, dentre tantas outras belezas que a cidade tem para oferecer.

Para André Bento, o Réveillon é a maior festa da cidade e é muito importante para movimentar o fluxo turístico daqui, tendo a ocupação total dos hotéis, com todos os meios de hospedagem ocupados totalmente e, isso é muito importante na geração de renda e emprego da cidade, refletindo diretamente na lotação dos restaurantes, dos meios de hospedagem e toda a parte de serviços também.

“É um evento que movimenta muito a parte dos polos gastronômicos e hoteleira, a parte da mobilidade, os transportes, resultando num impacto relevante no turismo de Niterói e a gente fica muito feliz pelo sucesso da festa que reflete diretamente te nesses aspectos", destaca Bento.



Segundo Bento, nessa época as pessoas viajam muito para as cidades litorâneas, para o Rio de Janeiro e Niterói está ao lado, recebendo assim muitos turistas que vêm passar o Réveillon na "Cidade Sorriso", que é bem organizado e tranquilo, com excelentes atrações, além de ser uma boa opção de acesso rápido, com mobilidade urbana muito bem organizada. Também, por isso, o evento é muito importante e, tudo isso faz movimentar a cadeia turística da cidade, e há muito o que se conhecer e desfrutar aqui.

Leia também

Repórter da Record é 'atropelada' ao vivo no Rio; confira vídeo

Morre homem que provocou explosão no CIEP em Bangu

O Réveillon, acrescenta: "é um vetor de grande movimentação do fluxo do turismo na cidade, pois as pessoas se programam, passam a virada aqui e continuam em Niterói curtindo as férias, consequentemente este fluxo aumenta também nestas semanas de janeiro que se seguem. Como a cidade está cheia, é normal que todos os atrativos recebam um número maior de visitantes, principalmente, nas primeira e segunda semanas deste mês. Nossa expectativa é de que nossos CATs, Centros de Atendimento ao Turista, recebam um número maior de turistas e visitantes para se orientarem sobre os nossos atrativos turísticos", ressalta.



André Bento destaca ter sido muito gratificante ver toda a alegria do público que encheu a praia de Icaraí no Réveillon 2024. "Fizemos um trabalho integrado com todos os envolvidos no planejamento para essa festa, que é a maior da cidade. "Agradeço todas as forças de Saúde, de Segurança, Brigadistas, Limpeza, Transporte, as viaturas, os técnicos de som, etc. Mais de duas mil pessoas trabalharam para a execução do grande espetáculo que foi o Réveillon de Niterói de 2024, foi um sucesso imenso, não tivemos grandes intercorrências, nada de grave, foi muito importante vermos as pessoas num clima de harmonia, tranquilidade de e de paz, famílias, crianças, idosos, todos muito felizes nesse astral positivo e bacana, totalizando quase meio milhão de pessoas na praia de Icaraí que testemunharam essa noite incrível e linda!”, diz Bento.

Com o tema “Niterói 450 Anos – O Futuro É Agora”, o Réveillon 2024 foi realizado pela Prefeitura de Niterói através da Neltur, levou ao céu das praias de Itaipu e de Icaraí e mais outros três pontos da cidade (Vila Ipiranga, Caramujo e Santa Rosa), um show pirotécnico em formas de borboletas, girassóis e arco-íris que saudaram a chegada de 2024, com fogos de artifício de baixo estampido.



A explosão da festa, com a multidão na praia de Icaraí, teve seu ápice na apresentação do cantor Lulu Santos, que embalou toda a plateia cantando os maiores sucessos de sua carreira. Mesmo quem estava em casa, pôde acompanhar o show pela transmissão ao vivo pelos canais digitais da Prefeitura.



Para garantir a hidratação da população, a Neltur, em parceria com a Águas de Niterói, distribuiu, aproximadamente 16.000 copos de água mineral, entre as Praias de Icaraí e de Itaipu. Não foi registrada nenhuma ocorrência grave durante o evento.