Jornalista sofre infarto após apresentar programa e passa por cirurgia

O âncora do SP 1 e SP 2 José Roberto Burnier, de 63 anos, sofreu um infarto na última sexta-feira (29). Após apresentar o SP2, o jornalista sentiu dor no peito e foi levado ao hospital.

Por meio de exames realizado na unidade de saúde, foi descoberto um bloqueio total da artéria principal do coração. Uma cirurgia de emergência foi realizada durante a madrugada.

Segundo amigos do comunicador, José desconfia que, quando entrou no ar na sexta-feira, já tinha sofrido o infarto.



O âncora dos jornais locais está afastado do trabalho. Ana Paula Campos substituiu o jornalista na edição do SP1 e SP2 no dia 30 (sábado).

Na manhã desta terça-feira (2), José fez primeira aparição após a cirurgia e agradeceu pelas mensagens de apoio que recebeu. "Ganhei minha 3ª vida, graças a Deus! Muito obrigado pelas mensagens de apoio. Ótimo 2024 pra todos!", escreveu, em postagem nas redes sociais.

O jornalista foi internado no Hospital Sírio Libanês e passou por um cateterismo. Em nota, o hospital informou que o quadro do âncora é clinicamente estável.