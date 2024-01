Cristiano Ronaldo contrata show de Luan Santana para festa particular em Portugal

Cristiano Ronaldo contratou Luan Santana para cantar no aniversário da mãe - Foto: Reprodução

Cristiano Ronaldo contratou Luan Santana para cantar no aniversário da mãe - Foto: Reprodução

Cristiano Ronaldo comemorou em grande estilo o aniversário da mãe, Maria Dolores Aveiro, que completou 69 anos no último domingo (31). O craque do Al-Nassr, da Arábia Saudita, contratou o cantor Luan Santana para fazer uma apresentação em sua festa particular em Portugal. O português também fez questão de esbanjar nos presentes.

O jogador comprou um Porsche Cayenne para sua mãe. O carro está avaliado em 150 mil euros (R$ 697 mil). O vídeo do momento foi compartilhado por uma das irmãs de Cristiano Ronaldo no Instagram.

O português também fez questão de presentear Luan Santana com um relógio da marca de luxo Rolex. A peça custa cerca de R$ 430 mil.



“Você não fez isso, não… Pelo amor de Deus, cara. Você sabe que esse é o meu primeiro, né? Meu primeiro Rolex… Que momento! Das mãos do homem…”, reagiu o cantor, no vídeo.