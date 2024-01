Jovem é morto em praia de Angra dos Reis durante a madrugada de ano novo

Um jovem aparentando cerca de 20 anos foi morto, na madrugada desta segunda-feira (1), na praia de Angra dos Reis, na Região dos Lagos. O corpo foi encontrado na areia na na Vila Histórica de Mambucaba, próximo a um palco que foi montado para a festa da virada de ano.

A Polícia Militar informou que uma equipe do 33º BPM (Angra dos Reis) foi acionada para averiguar uma ocorrência de baleado no local. Ao chegar já encontrou a vítima morta, com marcas de disparo de arma de fogo.

O corpo foi removido pelos bombeiros, na manhã desta segunda-feira, e levado para o Instituto Médico Legal (IML) e a ocorrência, registrada na 166ª DP (Angra dos Reis), que ficou encarregada das investigações. A PM não informou a identificação da vítima.