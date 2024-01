Menina nasce no primeiro minuto do ano na rede pública do Rio

Bebê é o primeiro filho do casal Mayara e Gilmar - Foto: Reprodução

O primeiro bebê do ano, nascido na rede pública de saúde do Rio, é uma menina chamada Elysa. Sua chegada foi marcada por pontualidade, ocorrendo exatamente às 0h desta segunda-feira (1º), através de um parto cesárea realizado no Hospital Municipal Pedro II, localizado na Zona Oeste.

Elysa pesa 2.550 kg e mede 47 cm, foi recebida com grande emoção pelos orgulhosos pais, Mayara e Gilmar, que celebram o nascimento de sua primeira filha.

Logo em seguida, aconteceu o nascimento de Pietro, que veio ao mundo no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, às 0h02, por meio de um parto natural.



Pesando 2.615 kg e medindo 45 cm, Pietro é o quarto filho do casal Dielen e Rômulo, e sua chegada foi fruto de uma gestação planejada.