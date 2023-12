Homem é morto por trio de encapuzados em Araruama

Um homem de 27 anos foi assassinado a tiros por indivíduos encapuzados dentro de sua residência em Araruama, na Estrada do Regamé, bairro Três Vendas, na Região dos Lagos. O caso aconteceu na madrugada da última sexta-feira (29).

A Polícia Militar foi chamada para atender à ocorrência, que envolveu uma invasão domiciliar seguida de homicídio. Conforme relatado pela esposa à guarnição, a família foi despertada por três suspeitos encapuzados. O marido foi levado à cozinha, enquanto ela e os dois filhos permaneceram no quarto, testemunhando o crime. Os criminosos dispararam contra a vítima antes de fugirem em um veículo Saveiro prata.

No local, a Polícia Militar confirmou o relato, ao encontrar o corpo do homem caído na cozinha, vítima de disparos de arma de fogo. Morador do local desde 2019, o homem tinha antecedentes criminais relacionados a entorpecentes.



A área do crime foi preservada até a chegada da perícia, que posteriormente removeu o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) com a assistência dos bombeiros. Um boletim de ocorrência foi registrado na 118ª DP (Araruama) para investigação dos fatos.