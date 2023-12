Detran-RJ libera calendário de licenciamento anual de veículos

O calendário para o licenciamento anual de veículos em 2024 foi divulgado pelo Detran-RJ nesta sexta-feira. De acordo com a Portaria 6529, publicada no Diário Oficial, o cronograma será dividido em três datas: carros com final de placa 0, 1 e 2 deverão fazê-lo até 31/05/2024; os com final 3, 4 e 5 até 30/06/2024: e os com final 6, 7, 8 e 9 até 31/07/2024.

O Detran-RJ lembra que o licenciamento é totalmente digital. Para obter o documento de 2024, é necessário pagar a Guia de Regularização de Taxas (GRT), obtida no site do Bradesco (www.bradesco.com.br). Este ano, também será necessário ter quitado o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) e as multas de trânsito vencidas.

Depois da compensação dos pagamentos, o documento digital, chamado de CRLV-e, fica disponível para o usuário no Posto Digital Detran.RJ (acessado pelo site detran.rj.gov.br), no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) ou pelo portal da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).



Para fazer o licenciamento, o primeiro passo é se registrar no gov.br - portal do governo federal para documentação em geral. Quem preferir pode solicitar a impressão do CRLV-e em papel A4 em um posto de vistoria do Detran.RJ.

Confira o passo a passo

PESSOA FÍSICA – Pelo Posto Digital Detran.RJ

- Entre no site do Detran.RJ (www.detran.rj.gov.br) e clique na aba Posto Digital na barra superior

- Clique em 'Acessar o Portal' via gov.br; nas telas seguintes informe CPF e senha

- No Posto Digital, clique na aba 'Veículos'

- Selecione o veículo a ser consultado

- Na aba Documentos Digitais, clique em 'Emitir CRLVe'



- Imprima o documento digital em papel A4 ou salve em PDF para usá-lo no celular, no notebook ou em outras plataformas.

PESSOA FÍSICA – Pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT)

- Instale o app CDT – Carteira Digital de Trânsito no seu celular

- Cadastre o usuário: uma vez instalado o app, abra e selecione: 'Entrar com gov.br'; Na tela seguinte, informe CPF e selecione 'Próxima'; Na próxima tela, crie uma conta e, após criá-la, retorne ao aplicativo e clique em 'Entrar com gov.br'.

- Baixe o CRLV digital: Faça o login; Selecione 'Veículos'; Informe o número do Renavam e o Número de segurança do CRV (é o antigo DUT, com 11 caracteres); Selecione 'Incluir' e estará pronto o seu CRLV digital

PESSOA JURÍDICA

- Pelo menu 'Meus veículos' no Portal de Serviços da Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito)

- Requisitos: Certificado Digital ICP-Brasil (A1 ou A3) emitido em nome da pessoa jurídica proprietária do veículo.

- Acesse o Portal de Serviços da Senatran

- Clique em 'Entrar com gov.br', depois selecione "Certificado digital'

- Na tela inicial clique em 'Meus Veículos'

- Na sequência serão exibidos os veículos registrados em nome da pessoa jurídica

- Clique sobre o veículo desejado, em seguida baixe o CRLV nos formatos 'pdf' ou 'p7s'

- O documento será baixado e você poderá imprimir em folha A4.

Casos de impedimento

Aguns motivos podem impedir que o documento de licenciamento anual do veículo seja gerado e se torne acessível para os usuários, alerta o Detran RJ. Nesse caso, se o usuário pagar a GRT, o IPVA e as multas vencidas e o documento não atualizar no aplicativo, ele deve ir a uma das unidades de veículos do Detran.RJ - posto de vistoria, Unidade de Serviços Veiculares (USV), Ciretrans, Serviços Auxiliares de Trânsito (SATs) ou sede (Av. Presidente Vargas, 817, térreo, acesso 3) para verificar o motivo.