Réveillon 450 anos: Veja o que muda no trânsito em Niterói

A NitTrans preparou um esquema especial de trânsito para o ‘Réveillon Niterói 450 Anos – O futuro é agora’ , que acontece no próximo domingo (31), na Praia de Icaraí e para as comemorações na Praia de Itaipú. Haverá interdições e proibições de estacionamento nestes dois bairros.

Um efetivo de 10 agentes e 60 operadores de trânsito atuarão em pontos estratégicos. Também serão utilizadas 5 viaturas, 5 motocicletas, além de 3 caminhões-reboques leves e 1 pesado, destinado à desobstrução das vias.

No domingo (31), a Praia de Icaraí será totalmente interditada ao trânsito entre a Rua Álvares de Azevedo e a Rua Mariz e Barros a partir das 18h. A Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres volta a ficar liberada ao trânsito na segunda (01) às 13h.

Outros dois trechos no entorno da Praia de Icaraí serão fechados cedo e reabertos logo após o ponto alto da festa e serão novamente interditados pela manhã: a Praia João Caetano, entre a Rua Dr. Paulo Alves e a Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, e a Rua Miguel de Frias, entre a Gavião Peixoto e a Praia de Icaraí, estarão fechadas entre 17h do dia 31 e 1h do dia 1º e depois das 6h às 11h do dia 1º.



As vias transversais à Praia de Icaraí serão interditadas entre a Avenida Alberto Francisco Torres e a Rua Ator Paulo Gustavo, das 17h do dia 31 às 13h do dia 01. São elas: Rua General Pereira da Silva, Rua Lopes Trovão, Rua Presidente Backer, Rua Otávio Carneiro, Rua Oswaldo Cruz, Rua Belizário Augusto. As ruas Lopes Trovão e Pereira da Silva serão utilizadas como rota de emergência para as ambulâncias.

O estacionamento será proibido a partir das 22h de sábado (30) até as 13h do dia 1º de janeiro, nos seguintes trechos: Praia de Icaraí, no sentido Ingá, entre a Rua Álvares de Azevedo e a Rua Comendador Queiroz; Rua Miguel de Frias, entre a Rua Gavião Peixoto e a Praça Getúlio Vargas (lado direito); Rua Ator Paulo Gustavo (ambos os lados), entre a Rua Miguel de Frias e a Rua Comendador Queiroz; Rua Comendador Queiroz (ambos os lados), entre a Rua Ator Paulo Gustavo e a Praia de Icaraí. Nas ruas Álvares de Azevedo, Lopes Trovão e Mariz e Barros, será proibido estacionar entre as 22h de sábado (30) até as 13h em ambos os lados entre a Praia de Icaraí e a Avenida Roberto Silveira.

Por conta da organização das festas para o Réveillon, neste domingo (31), não haverá o fechamento da Praia da Boa Viagem para lazer.

Ônibus

As linhas de ônibus que trafegam pela Rua Gavião Peixoto ficarão estacionadas nesta via no trecho entre a Rua Miguel de Frias e Rua Mariz e Barros, a partir das 23h do dia 31 para facilitar a saída do público participante do evento. Já os ônibus da Empresa Ingá poderão estacionar na Rua Miguel de Frias, trecho entre Rua Gavião Peixoto, aguardando o embarque dos passageiros, a partir das 23h15 do dia 31.

Reversível

A operação de faixa reversível na Avenida Roberto Silveira será montada a partir das 17h do dia 31, e até às 11h do dia 1º, com duas faixas de veículos seguindo no sentido São Francisco, nos mesmos moldes da operação realizada cotidianamente em dias úteis, podendo ser reduzida para uma faixa conforme o fluxo de veículos.

Praia de Itaipú

Na Praia de Itaipu será proibida a circulação de carros a partir do dia 31. Haverá proibição de estacionamento, em ambos os lados, ao longo da Estr. Francisco da Cruz Nunes, trecho compreendido entre a Trav. L (81ª DP) e a Praça Viçoso Jardim, das 22h do dia 30 até às 05h do dia 01. Também será proibido estacionar em ambos os lados da Trav. B e na R. da Amizade, no trecho compreendido entre as travessas B e L, das 22h do dia 30 às 05h do dia 01.

Alteração do ponto final das linhas de ônibus do bairro, sendo estes posicionados na Estrada Francisco da Cruz Nunes, trecho compreendido entre a Trav. L (81ª DP) e a Rua Mauro Monteiro, das 17h do dia 31 às 03h do dia 01.