Axel Grael vistoria balsas com fogos em Niterói

O prefeito de Niterói, Axel Grael, e o presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), André Bento, realizaram, na manhã desta sexta-feira (29) uma vistoria nas balsas com os fogos de artifício que serão usados na festa de Réveillon na cidade, que tem como tema: Reveillon Niterói 450 anos - O Futuro é agora.

O show pirotécnico de Niterói será com fogos de baixo estampido e, no total, serão 1,95 toneladas de fogos, em cinco pontos da cidade, incluindo Icaraí, Praia de Itaipu, Vila Ipiranga, Caramujo e Santa Rosa. A queima de fogos na Praia de Icaraí acontecerá em cinco balsas e terá duração de 15 minutos.

Leia mais

Detento descumpre medida em saída de fim de ano, anda de jet sky e termina preso

Segundo a Águas de Niterói, patrocinadora do show pirotécnico, serão duas toneladas de fogos de baixo estampido, estourando em desenhos variados no céu, como borboleta, girassol, estrela prateada e candelas romanas. Após os 15 minutos iniciais, um grande arco-íris aparecerá no céu, seguido de um balé com fogos homenageando os 450 anos da cidade.

"Há 20 anos, temos o privilégio de apoiar e contribuir para a realização dessa festa tão especial, promovendo o show de fogos. Ao levar saneamento para a população, proporcionamos mais dignidade, qualidade de vida e bem-estar. Acreditamos que o entretenimento também é essencial e faz parte desse conjunto. Que esse Réveillon seja mais um momento de união, alegria, renovação e prosperidade para todos nós", disse Bernardo Gonçalves, diretor executivo da Águas de Niterói.

A chegada de 2024 também será marcada por shows diversos na Praia de Icaraí. Os espectadores poderão assistir a atrações como Banda Bicho Solto, Faixa Etária, João Gabriel, Bateria da Viradouro, seguindo a tradição de destacar artistas da cidade, e após os fogos, Lulu Santos comandará o palco, encerrando a comemoração.

"Estamos preparando uma festa muito bonita, com mais de 2 mil profissionais envolvidos na festa . Tudo muito bem planejado. A festa vai ser muito boa para que todo niteroense entre com pé direito num ano de muitas conquistas e paz", destacou Axel Grael, prefeito da cidade.