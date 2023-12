Banda Faixa Etária é uma das atrações na noite de Réveillon em Icaraí

O palco que está sendo montado na Praia de Icaraí para a festa de Réveillon terá uma programação cultural variada com início às 18h, com show da Banda Bicho Solto. A Banda Faixa Etária toca às 19h50. Na sequência, se apresentam o cantor João Gabriel e a Escola de Samba Unidos da Viradouro. Lulu Santos encerra a noite, após a queima de fogos, celebrando a chegada de 2024.

Faixa Etária é uma banda de rock de Niterói criada em 1998. O nome do grupo foi o escolhido indicando um som capaz de agradar todas as faixas etárias. Criada pelos músicos Fabrício Araújo e Rodrigo Molina, a banda teve diferentes formações até chegar a atual, com Fabrício Araújo (bateria), Zell Palmar (vocal) e Filiphe Nunes (guitarra). Entre alguns integrantes, a banda teve o vocalista Gustavo Lima durante 13 anos e o baixista Alexandre Brito que também ficou por mais de duas décadas, além do tecladista Rodrigo Molina que integrou a formação original por quase 15 anos.



Além dos integrantes oficiais, atualmente o experiente músico Robinson Rocha comanda o baixo. O guitarrista Felipe Braga também integra a banda em algumas apresentações. Muito popular entre os motociclistas, apaixonados pelo rock, a Faixa Etária venceu o festival promovido por uma famosa cervejaria brasileira; foi escolhida para se apresentar na abertura da minissérie “Amazônia”, da Rede Globo de Televisão; fez parte do livro “Celebridades” da Rede Globo; e, venceu a seletiva do quadro Garagem do Faustão, programa da televisão brasileira, sendo a banda preferida de diversos atores da emissora.

Leia também

Receita paga hoje (28) restituições de lote residual do Imposto de Renda

CIUG amplia oferta de cursos em 2024

"É uma grande satisfação e orgulho para a banda mais uma vez poder participar do show da virada em Icaraí. Primeiramente por ser nossa casa. Termos a oportunidade de virar o ano fazendo o que mais gostamos, no quintal de casa e perto dos nossos amigos e familiares. Segundo pela dimensão do evento. Como músico é sempre muito gratificante tocar para uma multidão, com uma estrutura de primeira qualidade e com uma vista que é uma das mais bonitas do Brasil", considera Fabrício Araújo, baterista e um dos fundadores da banda.



Serviço: ‘Réveillon Niterói 450 Anos – O futuro é agora’



Data: 31 de dezembro de 2023



Local: Praia de Icaraí



Horário: A partir das 18h

Programação cultural



18h – Banda Bicho Solto



19h50 – Banda Faixa Etária



21h40 – João Gabriel



23h30 – Escola de Samba Unidos do Viradouro



Meia noite – Queima de fogos



00:20 – Lulu Santos