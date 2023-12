Projeto Botinho 2024: Corpo de Bombeiros abre inscrição na próxima semana

Tradição do verão fluminense há mais de 60 anos, o Projeto Botinho, do Corpo de Bombeiros do Rio, abre suas inscrições no dia 4 de janeiro. Em sua próxima edição, que acontece de 15 a 26 de janeiro, em parceria com o Sesc RJ, a maior colônia de férias gratuita da América Latina vai beneficiar 5 mil crianças, mil a mais do que nos anos anteriores.

O projeto chega em 2024 com novidades: ampliação do número de vagas e inscrições on-line. Para participar, os interessados deverão acessar o site da corporação (https://www.cbmerj.rj.gov.br/), no dia 4 de janeiro, às 8 horas, para preenchimento de ficha e envio de documentos.

"A próxima edição do Botinho será ainda maior e mais inclusiva. Todos poderão se inscrever de casa ou do próprio celular. E quem não tiver acesso à internet pode recorrer a um quartel do Corpo de Bombeiros para suporte. O projeto é uma referência nacional e internacional de interação social, educação ambiental e prevenção a afogamentos. Sabemos a importância da iniciativa na formação de jovens cidadãos mais conscientes e como isso impacta em praias mais limpas e seguras para todos", disse o coronel Leandro Monteiro, secretário Estadual de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ.

O Botinho é destinado a crianças de 7 a 17 anos de todo o Estado do Rio de Janeiro. As atividades acontecem das 8h às 11h em cerca de 30 praias fluminenses e contam com exercícios físicos na areia, instruções sobre as condições do mar, primeiros-socorros e conservação ambiental, entre outros.

Os alunos são divididos em três turmas: Golfinho, de 7 a 10 anos, Moby Dick , de 11 a 14 anos, e Tubarão, de 15 a 17 anos. Ao fim de duas semanas, os participantes recebem um certificado e demonstram o que aprenderam ao longo do curso.

Inscrição on-line

As inscrições são gratuitas e acontecerão on-line, no dia 4 de janeiro, às 8, no site https://www.cbmerj.rj.gov.br/.

Os responsáveis deverão selecionar a turma (de acordo com a idade da criança) e o polo (praia) de interesse, preencher a ficha de cadastro do menor de idade e fazer o upload dos seguintes documentos: RG e CPF do responsável, Certidão de Nascimento ou RG do menor, além de uma foto da criança.

Os inscritos vão receber um e-mail de confirmação com instruções para a impressão, preenchimento e entrega presencial de outros documentos, como atestado médico, nos dias 08 e 09 de janeiro. Esse passo é imprescindível para garantir a vaga e a participação no projeto.

Polos/Locais de aula

O Projeto Botinho atende todo o Estado do Rio de Janeiro. veja abaixo os polos disponíveis em cada região:

1º GMar - Botafogo

Aula: Praia do Flamengo (em frente ao Posto 02)

DBM 2/M - Piscinão de Ramos

Aula: Piscinão de Ramos (em frente ao quartel)

DBM 1/M - Paquetá

Aula: Praia da Moreninha

2º GMar - Barra da Tijuca

Aula: Praia da Barra da Tijuca (Av. do Pepê, 610 - em frente ao quartel)

DBM 3/M - Recreio dos Bandeirantes

Aula: Praia do Recreio (Posto 12 - Praça Tim Maia)

DBM 4/M - Barra de Guaratiba

Aula: Praia da Restinga (CAEX - Estrada Roberto Burle Marx, 9140)

DBM 5/M - Sepetiba

Aula: Vila Olímpica Oscar Schimidt (Estrada do Matadouro, s/n - Santa Cruz)

3º GMar - Copacabana

Aula: Praia de Copacabana (Posto 06 - ao lado da Colônia de Pescadores)

Aula: Posto São Conrado

4º GMar - Itaipu

Aula: Praia de Itaipu (Praça Doutor Viçoso Jardim - Itaipu)

Aula: Praia de Piratininga - (Av. Almirante Tamandaré, em frente ao nº 97)

Aula: Praia de Itaipuaçu - (Av. Beira Mar, s/nº, próximo à Rua 1)

Aula: Praia de Ponta Negra - (Av. Litorânea, s/ nº, Canto)

5º GBM - Campos dos Goytacazes

Aula: Praia de Farol de São Tomé

DBM 3/5 - São João da Barra

Aula: Praia de Atafona

9º GBM - Macaé -

Aula: Praia de Cavaleiros (Av. Atlântica, s/n - em frente ao Posto 2 Cavalheiro)

DBM 2/9 - Rio das Ostras

Aula: Praia - Costa Azul (Av. Costa Azul s/n - em frente ao posto Base Costa Azul)

10º GBM - Angra dos Reis

Aula: Praia Grande (Estrada do Contorno / depois do Colégio Naval)

DBM 2/10 - Ilha Grande

Aula: Praia do Abraão (Ilha Grande)

DBM 4/10 - Mangaratiba

Aula: Praia do Saco (Av. Rio de Janeiro, Mangaratiba)

18º GBM - Cabo Frio

Aula: Praia do Forte (Av. do Contorno - em frente à Praça das Águas)

Aula: Praia de Santo Antônio (Av. Beira Mar - em frente ao posto GV)

DBM 1/18 - São Pedro da Aldeia

Aula: Praia do Centro (RJ 140, em frente à rodoviária)

DBM 2/18 - Armação dos Búzios

Aula: Praia de Geribá (Praia de Geribá, canto direito)

19º GBM - Ilha do Governador

Aula: Praia da Bica

26º GBM - Paraty

Aula: Praia do Pontal (Av. Orlando Carpinelli, Pontal, Paraty)

DBM 1/26 – Mambucaba

Aula: Praia de Mambucaba (Av. Brasil, s/n, Vila Residencial de Mambucaba, em frente ao posto de guarda-vidas)

27º GBM - Araruama

Aula: Praia Seca (Av. Colombo, 1798 - Praia do Dentinho, Praia Seca)

DBM 1/27 – Saquarema

Aula: Praia da Vila (Av. Ministro Salgado Filho, 148 - Praia da Vila, Saquarema)