MPRJ apreende máquinas caça-níqueis em operação em Araruama

Agentes do Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça (GAP/MPRJ) de Cabo Frio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), realizaram, nesta terça-feira (26/12), uma operação de combate à exploração de jogos ilegais de azar.

A iniciativa ocorreu na rua Pedrosa, esquina com a Rodovia Amaral Peixoto, no Município de Araruama, na Região dos Lagos, onde funcionava um bingo clandestino.

Uma pessoa foi conduzida para a Delegacia e houve apreensão de 40 máquinas caça-níqueis, duas máquinas de cartão, R$ 3.345,00 em espécie e várias anotações.