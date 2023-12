Belo e Gracyanne levam marmita para cruzeiro do Neymar

Belo e Gracyanne Barbosa decidiram levar a própria marmita para o 'Ney em Alto Mar'. A influenciadora fitness mostrou uma cheesecake sem lactose que o cantor carregou com ele para o cruzeiro do jogador de futebol, que começou nesta terça-feira (26).

“Ele se rendeu a marmita. Pessoa que anda com marmita do doce sem açúcar. Olha aqui: cheesecake sem lactose”, disse ela através do seu perfil no Instagram.

O 'Ney em Alto Mar' acontece entre os dias 26 e 29 de dezembro. Quem participar do cruzeiro poderá aproveitar cassinos, lojas especializadas, boliche, sala de jogos, cinema 4D, parque aquático, academia, spa, espetáculos de teatro e opções gastronômicas do mundo inteiro.



Algumas atrações confirmadas no evento são: Péricles, Belo, MC Poze, Orochi e outros. Além disso, os comediantes Renato Albani, Victor Sarro e Thiago Ventura cuidarão do entretenimento.