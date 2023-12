Inspiração da música “Acorda, Pedrinho” morre aos 65 anos

A grande inspiração da música “Acorda, Pedrinho”, que alcançou o top-50 Global do Spotify em junho de 2022, foi encontrado morto em um quarto de hotel, na noite da última segunda-feira (25). Pedro Domingos do Prado, o ‘Pedrinho’, tinha 65 anos e morava em Curitiba, no Paraná. A notícia foi veiculada pela própria prefeitura da cidade, que não divulgou a causa da morte do idoso.

Nas redes sociais, a banda “Jovem Dionísio”, que deu voz à canção que marcou 2022, publicou uma homenagem ao amigo, que era famoso por ser um excelente jogador de sinuca e por gostar de um ‘cochilinho’ entre uma partida e outra no Bar do Dionísio, localizado na capital paranaense. Foi por ser uma figura tão marcante no estabelecimento, que os jovens decidiram escrever a música “Acorda, Pedrinho”.

'É com imensa tristeza em nossos corações que hoje nos despedimos do nosso grande amigo Pedrinho. O maior motivo por nós amarmos tanto o bar do Dionísio é pelas amizades que fizemos lá dentro. Ganhamos diversos amigos de todos os tipos. Cada pessoa com suas particularidades e histórias únicas, mas sempre com uma coisa em comum: carinho.”, começou a nota.



“Pedrinho, com toda certeza, foi o canalizador de todo esse carinho que o bar oferece. Qualquer pessoa que pisou lá dentro e conversou um pouco com ele sabe disso. As diversas histórias que já ouvimos (e as que ainda não ouvimos) confirmam o tamanho da falta que ele fará pra todos nós.”

“Hoje, o Bar do Dionísio, a Jovem Dionísio, o Juvevila e todo mundo que um dia teve a sorte de cruzar com ele, lamenta a perda de uma pessoa tão insubstituível. Nunca esqueceremos o quão importante ele foi. Obrigado, Pedrinho. Cantaremos seu nome com todo o carinho que você nos deu. Um dia a gente se encontra pra terminar aquela partida de sinuca'', finalizou a banda.