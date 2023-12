Prefeitura faz primeira viagem-teste do VLT ao Terminal Intermodal Gentileza

Prefeitura do Rio investiu R$250 milhões no projeto - Foto: Divulgação/Prefeitura do Rio/Marcos de Paula

Prefeitura do Rio investiu R$250 milhões no projeto - Foto: Divulgação/Prefeitura do Rio/Marcos de Paula

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, participou, na manhã deste sábado (23/12), da primeira viagem-teste do VLT ao Terminal Intermodal Gentileza (TIG), que está na reta final de construção na região do Gasômetro. Esta foi a primeira vez que o meio de transporte andou no novo trecho com os trilhos energizados e entrou no TIG. Ele saiu do Centro Integrado de Operação e Manutenção do VLT Carioca (CIOM), na Gamboa, em direção ao terminal.

"Hoje celebramos a primeira chegada do VLT a este novo terminal. Estamos com a expectativa de, em janeiro, colocar o BRT Transbrasil para funcionar, chegando no Terminal Gentileza, o que vai ser uma grande mudança na mobilidade da cidade. Aqui, vai ter sempre essa baldeação, sem custo adicional, para as pessoas poderem chegar no Centro. Pela primeira vez teremos todo o sistema BRT funcionando e integrado. A pessoa vai poder sair de Santa Cruz e chegar no Aeroporto Santos Dumont usando BRT e VLT. E teremos um BRT direto para o Aeroporto Internacional Tom Jobim", afirmou Eduardo Paes, informando que a Prefeitura vai autorizar os táxis a usarem a faixa do BRT até o Galeão.

Com a chegada do novo integrador, o VLT teve o trilho estendido em 700 metros até a área do novo terminal e o acréscimo de mais uma linha que fará o trajeto TIG-Praça XV. A operação também vai contar com a linha 1, que ligará o TIG ao Aeroporto Santos Dumont. Ao todo, serão quatro linhas do sistema VLT na cidade do Rio.

Além de integrar duas linhas do VLT, o TIG receberá o BRT Transbrasil e linhas de ônibus regulares. A estimativa é que mais de 130 mil pessoas passem pelo terminal todos os dias.

"Hoje entramos oficialmente no Terminal Gentileza, com o trem acessando o terminal para testarmos toda a parte de sinalização, sistema, energização e segurança. Estamos com quase 100% das obras e devemos inaugurar o TIG em janeiro", disse o secretário de Coordenação Governamental, Jorge Arraes.

O investimento da Prefeitura é de R$ 250 milhões para a implementação do projeto, iniciado em 2022, que está agora em sua fase final para o início da operação em janeiro. As obras estão com 95% de avanço e seguem com os acabamentos do prédio do terminal e entorno, instalações elétricas e da infraestrutura das lojas internas.

O nome e o projeto do terminal fazem referência a José Datrino, o Profeta Gentileza. Ele ficou conhecido pelas inscrições que eternizou nas colunas dos viadutos do Gasômetro e da Perimetral. A mais famosa delas é a frase “Gentileza gera Gentileza”, que hoje estampa camisetas e vários objetos, e também estará nas paredes do TIG.