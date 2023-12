Chances de sofrer fratura peniana são maiores no Natal, afirma estudo

Um estudo alemão indicou que as chances de quebrar o pênis durante o Natal são maiores do que em dias comuns.

A pesquisa identificou que os números de fraturas penianas cresce significativamente no Natal. Especialistas da Universidade Ludwig Maximilian de Munique observaram que, nos três dias de Natal e datas próximas ao feriado (24, 25 e 26), a quantidade de casos de pênis fraturado foi maior que no resto do ano: nas datas natalinas, foram 0,78 casos, enquanto no resto do ano foi de 0,54.

O resultado da pesquisa foi obtido após uma análise de dados de mais de 3 mil homens que foram lesionados entre 2005 e 2021.

O médico urologista Nikolaos Pyrgides, que liderou a pesquisa, afirmou que "se todos os dias fossem como o Natal, teriam ocorrido 43% mais fraturas penianas na Alemanha a partir de 2005”, contou.

Segundo o profissional da saúde, o acidente pode acontecer por conta da intimidade e empolgação da época, e deixou um conselho: "Nossas descobertas indicam que os casais devem reduzir o ‘sexo selvagem’ durante momentos de relaxamento para diminuir o risco de fraturas penianas”, aconselhou ao jornal The Guardian.