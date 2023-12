Desabamento de teto de paróquia deixa 80 pessoas feridas em Minas Gerais

Em Montezuma, Minas Gerais, o teto da igreja católica matriz de Santa e São Joaquim desabou nesta quinta-feira (21) e deixou 80 pessoas feridas, e oito delas foram hospitalizadas com ferimentos graves.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, o desabamento teria acontecido por conta da chuva frequente que tem atingido Minas Gerais e as condições precárias da estrutura da igreja. O local foi isolado devido ao risco de desabamento do telhado.

Em suas redes sociais, a instituição celebrou o fato de não ter tido vítimas fatais, mas pediu por preces pelos feridos. "Pedimos suas orações aos que se feriram, especial por uma criança", falou a paróquia. A criança ferida será submetida a cirurgia devido a gravidade dos ferimentos.

O padre Marcelo Tibo Aires, responsável pela igreja, se feriu no acidente, mas teve ferimentos leves. 300 pessoas estavam presentes na paróquia quando o teto desabou.

Segundo nota publicada pela Diocese de Janaúba, a Primeira Eucaristia de 70 jovens estava sendo celebrada quando o teto desabou.

Confira a nota completa abaixo.

“Na noite desta quinta-feira, 21 de dezembro, durante a celebração de Primeira Eucaristia de 70 jovens, aconteceu um acidente com parte do telhado da Paróquia de Sant’Ana e São Joaquim, em Montezuma, que desabou e causou ferimentos e vítimas, sem nenhuma fatalidade. Foram acionadas as unidades do SAMU e da Polícia Militar, além da Secretaria Municipal de Saúde de Montezuma, que trabalharam prontamente, socorrendo e direcionando todas as vítimas ao atendimento médico em Unidade de Saúde em Montezuma e em Taiobeiras. Presente no momento do acidente e levemente ferido, o Padre Marcelo Tibo Aires, Pároco, trabalha prestando assistência às vítimas e suas famílias, juntamente com mais fiéis da região montezumense. Ainda não há maiores informações, contudo, informamos que serão investigadas as causas do acidente. Sempre em orações por todas as vítimas, fiéis e suas famílias, irmãos e irmãs em Cristo", encerrou o comunicado.