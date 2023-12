Moradores de Tenente Jardim estão há duas semanas sem água

Moradores da Rua Travessa Carolina, no bairro de Tenente Jardim, estão há mais de duas semanas sem água. O bairro faz divisa com Niterói e São Gonçalo, e, enquanto o trecho de Niterói está com abastecimento normalizado, o lado localizado em São Gonçalo está sem água há cerca de 15 dias.

Segundo amoradora da região Maria Helena do Amaral, 39 anos e servidora pública, o problema já é recorrente. “No final de 2020 a Águas do Rio iniciou a concessão aqui, e desde então, sempre que o Natal está se aproximando a gente fica sem água”, contou a moradora.

Helena ainda conta que não é a única a enfrentar o problema: a rua inteira está passando pela mesma situação. A servidora alega que já entrou em contato com a concessionária e já abriu diversos protocolos, mas a situação nunca foi resolvida. “Eles só dizem que está em manutenção, mas nunca trazem uma solução", desabafou.

Em uma tentativa de driblar a falta d’água, os moradores do local precisam contratar caminhão pipa para receber água potável.

Procurada, a Águas do Rio informa que enviará uma equipe ao local, que tem problemas históricos de abastecimento, nesta quinta-feira (21), para verificar a ocorrência.

Na terça-feira (20), O São Gonçalo publicou uma matéria expondo outro caso de falta d'água, no bairro de Boa Vista, em São Gonçalo. Os moradores da região já estão há mais de 15 dias sem abastecimento, e, assim como os residentes de Tenente Jardim, eles também precisaram recorrer a caminhões pipa.

