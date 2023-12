Moradores de Boa Vista, em São Gonçalo, estão há 15 dias sem água

Moradores das Ruas Orminda de Menezes e Agamenon Magalhães, em Boa Vista, São Gonçalo, estão enfrentando falta de água constante dentro de casa. Os residentes já passam pelo problema há cerca de 15 dias, e eles contam que a Águas do Rio, empresa responsável pelo fornecimento de água no Estado, nunca foi ao local consertar o problema.

Segundo Valdez Soares, 57 anos e consultor técnico, a falta de água começou após uma ação que a Águas do Rio realizou na represa em Laranjal, São Gonçalo e, desde então, o abastecimento nunca mais foi o mesmo. “Não sei se foi uma bomba que queimou ou a manobra que eles fizeram foi errada, mas na parte alta [das ruas] não tem água, só nas partes baixas”, contou o morador.

Valdez ainda conta que, por conta do transtorno, os residentes estão contratando um carro pipa para levar água potável. “Cada pipa d’água custa de R$250 a R$280, mas é isso que temos que fazer com esse calor, né?”, completou. O residente contou que já fez contato com a Águas do Rio buscando a solução do problema, mas nada foi feito.

Procurada pela reportagem, a Águas do Rio informou que vai enviar uma equipe para o local para solucionar o problema. Além disso, também notificou que haverá uma manutenção na represa de Laranjal nesta quarta-feira (20). Confira a nota completa abaixo.

“A concessionária esclarece que, nesta manhã de quarta-feira (20/12), o sistema Imunana-Laranjal, operado pela Cedae, foi paralisado por uma falha elétrica, impactando no abastecimento de São Gonçalo, Itaboraí, Maricá (Inoã e Itaipuaçu) e Ilha de Paquetá (Capital Fluminense).

A normalização do abastecimento nessas localidades ocorrerá, de forma gradativa, assim que for restabelecida a produção integral de água tratada no Sistema Imunana-Laranjal, ação prevista até às 15h de hoje, conforme explicou a companhia estadual em comunicado.

Até que o fornecimento seja plenamente regularizado, a concessionária orienta os seus clientes residenciais e comerciais a reservarem a água de cisternas e caixas d’água para as atividades prioritárias, adiando atividades que demandem alto consumo.

A Águas do Rio segue à disposição através do 0800 195 0 195, disponível para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp”, finalizou o comunicado.