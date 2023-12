Moradores do Rocha pedem reparo em poste de luz com risco de queda

Moradores da Rua Zarlinda Custódio Nunes, no Rocha, em São Gonçalo, atingidos desde o último dia 18 de novembro, durante a tempestade que provocou um apagão em municípios da Região Metropolitana, pedem por reparo em um poste com risco de queda. Segundo os residentes, a ENEL não estabeleceu previsão de reparo.

No dia 18 de novembro, a tempestade causada por raios, ventos e descargas atmosféricas danificou a estrutura do poste de luz localizado na região. No dia 22 de novembro, o O SÃO GONÇALO solicitou a ENEL, sobre a previsão de reparo do poste, no entanto, a concessionária não comentou sobre o trabalho corretivo.

Leia mais:

Apagão em SG e Niterói: De quem é a culpa?

Moradores pedem atenção à falta de energia elétrica no Mutondo, em SG



Nesta quarta-feira (20), em que a situação completa pouco mais de um mês após a solicitação, os moradores enfatizaram que o problema ainda não foi resolvido e que eles não conseguem contatar a concessionária.



Questionada, a ENEL respondeu que o poste em questão já foi substituído.