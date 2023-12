Disque Denúncia contempla unidades policiais, no Prêmio “Destaque Policial”, em cerimônia no Quartel General da PMERJ - Foto: Divulgação

Disque Denúncia contempla unidades policiais, no Prêmio “Destaque Policial”, em cerimônia no Quartel General da PMERJ - Foto: Divulgação

O Instituto MovRio, responsável pela gestão do Disque Denúncia, promoveu, na tarde desta quarta-feira (20), em cerimônia reservada no Quartel General da PMERJ, no Centro do Rio, mais um evento para homenagear unidades da Polícia Militar que tiveram mais evidência no prêmio “Destaque Policial”.

A cerimônia foi destinada à entrega de certificados, e ao reconhecimento público de unidades da Polícia Militar, e de seus policiais, que se destacaram no primeiro semestre de 2023, com o retorno de importantes resultados de denúncias feitas ao Disque Denúncia, usando o emprego da Inteligência nas ações policiais.



O evento contou com a presença do Secretário de Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, dos comandantes das unidades contempladas: 4º CPA (Comando de Policiamento de Área), 7º BPM (São Gonçalo), 12º BPM (Niterói), 14º BPM (Bangu), 16º BPM (Olaria), 17º BPM (Ilha do Governador), 21º BPM (São João de Meriti), 33º BPM (Angra dos Reis), 35º BPM (Itaboraí), 39º BPM (Belford Roxo) e CPAM (Comando de Polícia Ambiental), além do Diretor-Presidente do Instituto MovRio, Renato Almeida, e de integrantes do Disque Denúncia.

"O Disque Denúncia é um grande parceiro da Polícia Militar, e a gente tem sempre que consolidar essa parceria, pois é um canal que socorre a população, que atende a população nas suas maiores necessidades, e nós temos conseguido, junto do Disque Denúncia, traduzir estes resultados", afirmou Coronel Luiz Henrique.



O “Destaque Policial” foi criado em 1999, com o objetivo de homenagear policiais civis e militares, que se destacam no trato às denúncias feitas ao Disque Denúncia. A ideia é estimular o emprego da Inteligência nas ações policiais, divulgando os resultados da parceria na imprensa, para que a população saiba o quanto a sua informação é importante no combate à criminalidade.



Renato Almeida, Diretor-Presidente do MovRio e Coordenador-Geral do Disque Denúncia, acrescentou: “O expressivo número de resultados do Disque Denúncia é devido a essa parceria com as polícias. Essa representação que está sendo agraciada com o prêmio Destaque Policial transformou denúncias em resultados. E esses resultados fortalecem a credibilidade das polícias e do Disque Denúncia”.