Retrospectiva 2023: veja as matérias que mais bombaram em janeiro deste ano

O ano de 2023 está chegando ao fim, marcado por vários acontecimentos que impactaram o Brasil e o mundo, como a Guerra no Oriente Médio, submarino desaparecido, terremoto na Turquia, eclipse solar e lua azul, além de Copa do Mundo Feminina e a posse do Lula

Diante de um ano tão movimentado, O SÃO GONÇALO preparou uma retrospectiva para relembrar as matérias mais lidas de cada mês. Veja as mais lidas de janeiro.

Preso médico anestesista acusado de estuprar pacientes

A captura ocorreu após ações de inteligência e monitoramento pela equipe da DCAV | Foto: Divulgação

No dia 16, um médico anestesista de nacionalidade colombiana foi preso acusado de estupro de vulnerável. Ele foi capturado em sua residência, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Na ocasião, foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão. O homem respondeu a inquéritos por produção e armazenamento de cenas de abuso infantojuvenil.

O homem ainda era suspeito de estuprar pacientes anestesiadas durante procedimentos cirúrgicos em hospitais das redes pública e particular. Ele tinha o hábito de filmar o ato e colecionar as imagens.

Acusado de tráfico de drogas é preso no Rio

Acusado foi preso | Foto: Divulgação

No dia 22, policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda) prenderam o acusado Benjamin Bezelga Ramos Guerreiro, de 43 anos, vulgo Português. A apreensão aconteceu na na Rua Elias Chaves, em Bento Ribeiro, Zona Norte do Rio.

O criminoso teria envolvimento com o tráfico de drogas da comunidade do Fallet e Fogueteiro, no Rio Comprido, Zona Norte do Rio. Além disso, violou uma medida protetiva da lei “Maria da Penha”, ao agredir sua companheira.

Mulher é sequestrada em Niterói e vai parar no Jardim Catarina; confira o vídeo

Mulher foi abordada enquanto estacionava carro em Piratininga | Foto: Divulgação

Uma mulher foi sequestrada, no dia 26, em Piratininga, bairro da Região Oceânica de Niterói, e encontrada algumas horas depois no Jardim Catarina, em São Gonçalo. Os criminosos a ameaçaram com arma de fogo.

Agentes do 12° BPM, responsáveis por resgatar a vítima, foram acionados e conseguiram localizar a mulher com dados de GPS do aparelho celular dela, compartilhados pelo marido.

Jardim Catarina 'sitiado': bandidos usam ônibus para bloquear vias do bairro

Ainda não se sabe qual a motivação dos suspeitos que "fecharam" o bairro | Foto: Divulgação

No dia 30, o bairro de Jardim Catarina, em São Gonçalo, foi "fechado" por criminosos da região, de acordo com relatos de moradores. Os principais trechos de acesso ao local foram interditados.

Foram utilizados ônibus para impedir a passagem de veículos e pessoas na Avenida Doutor Albino Imparato, a principal via da região, e algumas outras pelo bairro. A Polícia Militar deteve três homens, apreendeu dois rádios comunicadores, material entorpecente, além de retirarem diversas barreiras físicas na localidade.

Férias: 14 pontos turísticos de Maricá para conhecer em 2023

Grutas marítimas ficam em Ponta Negra | Foto: Divulgação

O OSG fez uma reportagem para apresentar 14 pontos turísticos de Maricá. O local oferece lindas praias, que são pouco conhecidas ou aproveitadas por boa parte da população.

Ela é perfeita para viajar de férias com a família, passar um final de semana ou apenas planejar um fim de semana com os amigos. "A melhor coisa que fiz na minha vida foi vir morar nessa cidade linda que já frequentava há anos, mas só pude vir morar definitivamente, após me aposentar, em 2016.", declarou Nadege Souza, 65 anos, moradora do bairro de Cordeirinho, que fica no Distrito de Ponta Negra.

