Governo do Rio inicia duplicação de ponte sobre Rio Macaé

O Governo do Estado, por meio da Secretaria das Cidades, iniciou, nesta terça-feira (19/12), as obras para a duplicação da ponte Ivan Mundim, que liga o centro à Barra de Macaé, no Norte Fluminense. O objetivo é melhorar o fluxo de veículos para desafogar o trânsito no município, criando uma via auxiliar para a entrada de veículos pela Rodovia Amaral Peixoto, e outras duas para a saída, uma pela Rua Governador Roberto Silveira e outra pela Avenida Presidente Feliciano Sodré.

Com investimentos de mais de R$ 40 milhões, a obra está com todas as vigas de sustentação prontas. Além disso, o projeto contempla ainda terraplanagem, pavimentação, drenagem, contenção de encostas, recuperação do asfalto, sinalização e recuperação ambiental.



"Essa obra faz parte do PactoRJ, plano de investimentos da gestão do governador Cláudio Castro, que determinou que a secretaria coloque este importante equipamento para funcionar o quanto antes. A intervenção vai facilitar a ligação entre os bairros Barra de Macaé e Centro. Vamos trabalhar com afinco para entregar até o fim do primeiro semestre do ano que vem", destacou o secretário.

As intervenções, realizadas em parceria com a Prefeitura de Macaé, acontecem sobre o Rio Macaé, e a ponte terá nove metros de largura e 260 de comprimento. Quatro das 40 vigas de sustentação que vão compor a estrutura já começaram a ser colocadas. O secretário das Cidades, Douglas Ruas, acompanhou de perto o avanço do projeto.



O secretário das Cidades, Douglas Ruas, acompanhou de perto o avanço do projeto | Foto: Divulgação

Moradora da região, a aposentada Anete Tavares, de 67 anos, aprovou o projeto de construção da ponte. Segundo ela, grande parte dos engarrafamentos, agora, vai ter solução.



"Há mais de 40 anos esperamos por isso. Finalmente, vamos ter essa ponte duplicada. Os engarrafamentos são terríveis e em vários momentos do dia", comemorou.



Estiveram presentes também o prefeito de Macaé, Welberth Rezende, e o deputado estadual Chico Machado.



Com investimentos de mais de R$ 40 milhões, a obra está com todas as vigas de sustentação prontas | Foto: Divulgação

Asfalto



No município de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio, a obra de pavimentação e drenagem no bairro Colina segue avançando. As ruas Araújo e Monteiro Lobato receberam asfalto e já estão prontas, melhorando a infraestrutura viária do local e facilitando o ir e vir da população.



Foram investidos mais de R$ 12 milhões nas melhorias, que vão mudar a realidade de quase 13 mil moradores da região. As ações do programa beneficiam, ainda, as ruas Cássia Kiss, Primavera, Paixão, José Vicente Mattos, Monte Verde, Central Colina, Estrela Azul, Duque de Caxias, Travessa Horizonte e da Pedreira. A previsão é que tudo seja entregue até fevereiro do próximo ano.



O secretário das Cidades Douglas Ruas conferiu de perto os trabalhos, acompanhado do prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel.