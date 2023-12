'Um Brinde à Arte': Beto Baiano comanda edição de Natal com participações especiais em SG

O Cantor, compositor, ativista cultural e atual sub-secretário de Turismo e Cultura de São Gonçalo, Beto Baiano, coordena a realização de uma edição especial de Natal de seu projeto "Um Brinde à Arte", uma transmissão ao vivo para todo o mundo virtual. Marcada para amanhã, dia 21 (quinta-feira), às 19h, o episódio, que poderá ser acompanhado 'on line', promete encantar o público com diálogos envolventes e a participação de grandes nomes da cena cultural de São Gonçalo (RJ).

Ao longo das edições anteriores, "Um Brinde à Arte" tem se destacado como um espaço acolhedor para artistas e ativistas culturais discutirem assuntos da atualidade, explorarem temas relacionados à arte e cultura, e compartilharem suas experiências e perspectivas únicas. Com uma abordagem autêntica e descontraída, o programa se tornou uma plataforma fundamental para a promoção da diversidade artística e cultural.



A edição de Natal não será diferente, prometendo momentos especiais e reflexivos. Beto Baiano receberá notáveis convidados, como o cantor e compositor Altay Veloso, conhecido por sua contribuição excepcional à música brasileira, Marcelo Eco, renomado ativista cultural, além da líder espeirutalista Mãe Márcia D’Oxum, e da ativista cultural Leticia da Hora, entre outros nomes da cena de São Gonçalo, que também marcarão presença, trazendo suas histórias e visões únicas para enriquecer a conversa.

O programa, que será transmitido pelos canais do Instagram, Facebook e Youtube, oferecerá aos espectadores a oportunidade de se envolverem com as discussões, fazendo perguntas e participando ativamente do diálogo através das redes sociais.



Beto Baiano expressou entusiasmo em relação à edição especial de Natal, afirmando: "Estamos muito animados para proporcionar aos nossos espectadores uma experiência única nesta temporada festiva. Será um momento para celebrar a arte, a cultura e a diversidade, enquanto nos reunimos com alguns dos talentos mais brilhantes de São Gonçalo. Estamos ansiosos para compartilhar histórias inspiradoras e, claro, brindar à arte que nos une."

Para quem quiser assistir o evento é só acessar o perfil do Instagram e/ou Facebook, respectivamente: @Betobaianosakulejo (Link) ; Beto Baiano

Mais informações do evento

Dia - 21 de dezembro



Hora - 19 horas

Convidados:

MÃE MÁRCIA D’OXUM – MATRIZES AFRICANA

ALTAY VELOSO – CANTOR E COMPOSITOR

MARCELO ECO – GRAFITE

LÉTICIA DA HORA – PROJETO MULHERES DA PARADA