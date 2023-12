Morre aos 44 anos, Barbara Siqueira, presidente do Caminho Niemeyer

Morreu nesta manhã de quarta-feira (20), Barbara Siqueira, aos 44 anos, presidente do Grupo Executivo do Caminho Niemeyer, em Niterói. Ela deixa dois filhos.

Segundo informações, a causa da morte teria sido infarto.

Barbara Siqueira trabalha desde 2021 no Caminho Niemeyer. O prefeito de Niterói, Axel Grael, decretou luto de três dias pelo falecimento. Nas redes sociais, o vice-prefeito, Paulo Bagueira, lamentou:

"Ativa na vida política e administrativa de nossa cidade, Barbara fará falta e deixa uma legião de amigos consternados com sua passagem. Minha solidariedade aos seus familiares e amigos", escreveu.

O ex-prefeito Rodrigo Neves também destacou a importância de Barbara Siqueira para a política de Niterói, em uma mensagem de homenagem nas redes sociais.

"É com muita tristeza que recebi a notícia do falecimento da querida amiga Bárbara Siqueira , Presidente do Caminho Niemeyer.

Bárbara tem extensa trajetória de militância social, foi dirigente da União Niteroiense dos Estudantes e da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Fez parte de uma geração que lutou pela transformação positiva de Niterói.

Estivemos juntos por muitos anos e em muitas lutas pelas boas causas da cidadania e democracia. Nos últimos anos dedicou-se intensamente ao trabalho, apoiando políticas públicas para o progresso da cidade, demonstrando sempre muita combatividade.

Jamais esqueceremos de sua energia extraordinária, amizade e de seu sorriso. Que Deus conforte a sua família, seus filhos e a todos nós, amigos. Sentiremos saudades, querida amiga".

Barbara Siqueira foi vice-presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e dirigente do PT e PDT. Na Alerj, na Secretaria Estadual de Assistência Social e na Prefeitura de Niterói ocupou cargos de chefia de gabinete. Recentemente estava na presidência do Grupo Executivo do Caminho Niemeyer.

Ainda não há informações sobre o sepultamento.