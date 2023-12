Parafusos são encontrados dentro do corpo de criança estuprada pelo pai

O caso aconteceu em Pedro II, no Norte do Piauí - Foto: Divulgação

O caso aconteceu em Pedro II, no Norte do Piauí - Foto: Divulgação

Um homem foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira (19) suspeito de estuprar a própria filha, uma criança de um ano. Nos exames, foram constatadas lesões nas partes íntimas da menor e dois parafusos no seu organismo. O caso aconteceu em Pedro II, no Norte do Piauí.



A mãe e a criança foram encontradas desacordadas em um terreno numa zona rural, na última segunda-feira (19). Elas foram encaminhadas ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT), onde passaram por exames. No raio-X, foram detectados dois objetos estranhos no organismo da menina. Os exames também apontaram lesões nas partes íntimas da criança. No hospital, a Polícia Civil foi acionada.

O homem, que não teve a identidade revelada, possui um histórico de violência contra mulher e já foi preso quatro vezes pelo mesmo crime.