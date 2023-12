Restaurante do Povo de São Gonçalo terá cardápios especiais a R$1

Restaurante do Povo fará ação pelo segundo ano consecutivo - Foto: Divulgação

Restaurante do Povo fará ação pelo segundo ano consecutivo - Foto: Divulgação

Pelo segundo ano consecutivo, o Restaurante do Povo de São Gonçalo vai oferecer cardápios especiais para as ceias de Natal e Ano Novo por R$ 1. Os pratos foram elaborados pelos nutricionistas da unidade, especialmente para a população em vulnerabilidade social que não tem condições de realizar uma refeição especial nessa época do ano.

As refeições temáticas serão servidas nos dias 22 e 29 de dezembro. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro o restaurante não irá funcionar.

Para o Natal, o cardápio será frango natalino ou torta de peixe como prato principal, acompanhado de arroz, feijão, farofa agridoce, salada de batata e cenoura. A sobremesa será pudim de coco e suco de uva para beber.

Já o cardápio de Ano Novo será formado por lombinho assado e isca de frango ao molho como opções de prato principal, além de arroz, feijão, farofa, salada de cenoura e beterraba raladas. Para sobremesa, pudim de coco e suco de uva como bebida.

O Restaurante do Povo funciona de 6h às 15h, de segunda a sexta-feira, na Rua São Pedro de Alcântara s/n (atrás do Pátio Alcântara, na rua da Igreja São Pedro). O café da manhã é servido das 6h às 9h e o almoço de 11h30 às 15h. O Restaurante do Povo tem capacidade para servir até 3 mil refeições por dia a preços simbólicos, sendo R$ 0,50 o café da manhã e a R$ 1 o almoço.