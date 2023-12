Fluminense vence Al Ahly e já está na final do mundial

Em jogo muito disputado, o Fluminense venceu o Al Ahly, no Estádio Joia do Rei, em Jedá, na Arábia Saudita, por 2 a zero, e já está na final do Mundial Interclubes 2023. A primeira etapa foi marcada pelo equilíbrio entre as duas equipes, que tiveram cada uma boas chances de abrir o placar. Jogando mais solta na segunda etapa, a equipe carioca foi mais objetiva e conseguiu balançar as redes, com gols de Jhon Arias, de pênalti e Jhon Kennedy, já no final do jogo. Agora, o Tricolor aguarda o vencedor do duelo entre Manchester City e Urawa Red Diamonds, nesta terça-feira (19), às 15h (de Brasília).

Primeiro tempo - Um primeiro tempo a mil por hora em que um Al Ahly habituado a jogar o Mundial de Clubes foi bem menos conservador que o Fluminense. Com transições rápidas ofensivas e muita movimentação do trio Ashour, Percy Tau e El Shahat, os egípcios se mandaram para o ataque e não se privaram de qualquer oportunidade de finalizar. Não à toa, foram 13 tentativas no primeiro tempo, mas apenas uma na direção do gol de Fábio, que salvou cabeçada à queima-roupa de Kahraba.

Do lado tricolor, Keno e Arias foram as principais válvulas de escape e chegaram até a jogar mais próximos pelo lado esquerdo a partir dos 20 minutos. O colombiano, por sinal, foi responsável pelas duas melhores chances, com dois belos chutes na trave. Um primeiro tempo com maior posse de bola do Flu (62%), mas muito mais volume de jogo do time do Egito.

Segundo tempo - O Fluminense voltou para o segundo tempo bem melhor na partida, por mais que se expusesse a alguns riscos. Com bastante movimentação, principalmente de Marcelo muitas vezes caindo até mesmo pela lateral direita, o Tricolor encurralou os egípcios, que, por sua vez, assustaram em bons contra-ataques desperdiçados pela dupla El Shahat e Kahraba. Fábio dava a segurança necessária para o time se manter debruçado no campo de ataque, e a genialidade da dupla Ganso e Marcelo fez a diferença.

O meia deslocou linda virada de bola que o lateral dominou e colocou entre as pernas de Percy Tau, que fez pênalti. John Arias cobrou sem chances para El Shenawy. O al Ahly quase deu o troco de imediato, com Percy Tau, de cabeça, mas Fábio fazia todas as defesas parecerem fáceis. Fernando Diniz deu fôlego ao time com cinco alterações, e a estrela de John Kennedy, para variar, brilhou. O atacante recebeu de Martinelli, que fez grande partida, e colocou no cantinho: 2 a 0, festa tricolor.

