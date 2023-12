Colisão entre carros deixa dois motoristas mortos na BR-101

Dois motoristas morreram em uma batida envolvendo dois veículos, no início da manhã deste domingo (17), na BR-101 na, altura do Km 556, em Paraty. A morte das vítimas foi confirmada ainda no local do acidente.

Os dois homens mortos na colisão frontal possuem 56 e 51 anos. Eles pilotavam carros de passeio do tipo Monza e Peugeot 2008. Os Bombeiros foram acionados para a ocorrência. Não há informações sobre outros feridos no acidente.

Leia também:

Causa da morte do cantor gospel Pedro Henrique ainda é incerta; entenda

Israel autoriza entrada de ajuda humanitária em Gaza

Também na BR-101, na altura de Angra dos Reis, no Km 478, um outro acidente envolvendo dois carros e um caminhão vitimou um motorista. A batida, que ocorreu na tarde de sábado (16), deixou também quatro pessoas feridas.