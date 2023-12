Israel autoriza entrada de ajuda humanitária em Gaza

Israel autorizou nesta sexta-feira (15), a entrada de ajuda humanitária em Gaza por uma de suas passagens fronteiriças, diante da pressão internacional, principalmente dos Estados Unidos, que pede ao país que reduza a intensidade dos ataques e proteja os civis.

O Exército de Israel reconheceu hoje ter matado três dos reféns sequestrados em 7 de outubro pelo grupo terrorista Hamas, após identificá-los "erroneamente" como "uma ameaça".

Leia mais



Entregador filma vídeo sendo agredido por cliente na Barra da Tijuca

Réveillon terá Lulu Santos na Praia de Icaraí



Diante da pressão pela proteção dos civis, Israel anunciou que permitirá temporariamente a entrada de ajuda humanitária em Gaza por um de seus pontos de passagem, em Kerem Shalom, para descongestionar Rafah, na fronteira com o Egito.



O representante da Organização Mundial da Saúde (OMS) para os territórios palestinos comemorou a abertura do terminal, acrescentando que se deve trabalhar no acesso de caminhões com itens básicos em todo o território palestino, assediado por Israel desde 9 de outubro.