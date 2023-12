Réveillon terá Lulu Santos na Praia de Icaraí

A Prefeitura de Niterói, por meio da Neltur, está em ritmo acelerado para a preparação do Réveillon 2023. Com o tema “Niterói 450 anos - O Futuro é Agora", o convidado especial será o cantor pop Lulu Santos, na Praia de Icaraí. A cidade também vai contar com queima de fogos de artifício de baixo estampido com cerca de 20 minutos de duração. A surpresa da noite ficará a cargo de um show de drones no céu.

O presidente da Neltur, André Bento, destaca que o planejamento garante uma grande festa e coloca Niterói, cada vez mais, no patamar da indústria do turismo.



"O Réveillon é o maior evento da cidade e um investimento que causa impacto no turismo, movimentando ainda mais a economia local, seu polo hoteleiro, gastronômicos, serviços de transporte, etc. Além disso, também é uma festa que movimenta os segmentos produtivos da cidade e abre espaço para os artistas locais".

A programação cultural da noite começa às 18h com show da Banda Bicho Solto. Na sequência, se apresentam a Banda Faixa Etária, o cantor João Gabriel e a Escola de Samba Unidos da Viradouro. Lulu Santos encerra a noite ao ritmo de famosas canções como Assim Caminha a Humanidade, Toda Forma de Amor, Como uma Onda e Tempos Modernos.



Programação - Praia de Icaraí



18h – Banda Bicho Solto



19h50 – Banda Faixa Etária



21h40 – João Gabriel



23h30 – Escola de Samba Unidos do Viradouro



Meia noite – Queima de fogos



00:20 – Lulu Santos