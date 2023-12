Morre aos 90 anos o compositor Carlos Lyra, autor de clássicos da bossa nova

A informação foi confirmada pelo perfil oficial do compositor - Foto: Reprodução

O compositor Carlos Lyra morreu na madrugada deste sábado (16), aos 90 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada em postagem na rede social do músico, sem detalhes sobre a causa da morte. Até o momento, também não há informações sobre o velório.

"É com imensa tristeza que comunicamos a passagem do compositor Carlos Lyra, nessa madrugada, de forma inesperada. A todos, agradecemos o carinho", disse a legenda da publicação na página do artista.

