Gonçalenses vão às lotéricas para apostar na Mega da Virada

Apostas podem ser feitas até as 17h do sábado (31/12) - Foto: Filipe Aguiar

Às vésperas do sorteio que entregará, aproximadamente, 500 milhões de reais para o novo vencedor da Mega da Virada, gonçalenses se reúnem em diversas casas lotéricas do município para fazer suas apostas e tentar a sorte na disputa pelo prêmio, oferecido pelas loterias da Caixa Econômica Federal.

Na Loteria Forte da Sorte, no Mutuá, a manhã desta sexta-feira (30) foi movimentada. Moradores da região fizeram fila na loteria para fazer a tradicional "fezinha". "Esse ano vai dar certo, se Deus quiser. Não tenho nem ideia do que fazer se ganhar", conta a apostadora Lenir, de 38 anos, que arranjou um tempinho para já garantir seus números.

Para escolher em quais algarismos apostar, cada um usa sua estratégia. Sandro, de 50 anos, que se apresenta com o apelido "Bonecão do Posto", explica que passou boa parte de 2022 preparando os números em que iria apostar. "Eu acredito que eu já tô bem encaminhando. Já estou planejando esses números o ano todo, porque eu trabalho muito com números todo dia. Esse ano vai", afirma, esperançoso.

Sandro vem planejando em quais dezenas jogar desde o começo do ano | Foto: Filipe Aguiar

Outros já preferem uma abordagem menos calculada. Seu Onias, de 55 anos, aposta na aleatoriedade para conseguir acertar os números. "Quem vai escolher é a máquina. Vou deixar 'a Deus dará'", esclarece. Ele também nem consegue imaginar tudo o que faria se recebesse a bolada de quase meio bilhão, mas tem certeza de que, se ganhasse, não ia tentar esconder a vitória de ninguém: "Eu não ia sumir com o dinheiro não. Acho que dinheiro não pode mudar a personalidade de ninguém não".

Em outro canto do município, na Loteria Nova Cidade, no bairro de Nova Cidade, o movimento de apostadores também tem se intensificado nos últimos dias antes do sorteio, conforme conta o dono do estabelecimento, Moisés Batista, de 48 anos. "Tá fluindo bem o movimento. Tem vários bolões aí, de 18 dezenas fechadas, 15. Agora vai sair esse meio bilhão aqui em São Gonçalo", acredita o proprietário.

Um dos moradores da região que esteve no local para fazer sua aposta nesta sexta (30/12) foi Erlei, de 58 anos, que mantém as apostas da Mega da Virada como um tradição. "Só jogo no fim do ano mesmo. No ano passado, acertei o 'terno'. Vou repetir o mesmo jogo, fé em Deus que vai dar certo", comenta.

Erlei acertou três números no ano passado e planeja ampliar acerto em 2022 | Foto: Filipe Aguiar

Outra apostadora que só aparece nas loterias no fim de ano é Dona Eliana, de 65 anos, que não saiu tão confiante, mas acredita que não custa tentar. "Estou jogando com a sorte. Às vezes a estrela pode brilhar para mim, às vezes é para você. Não tem como saber, mas a gente tenta, né", compartilha a senhora.

Ela conta que, caso ganhe, já sabe exatamente que destino dará ao dinheiro. "Ia ajudar minha família e ajudar pessoas necessitadas. Eu gostaria muito de montar uma ONG, uma fundação, alguma coisa para ajudar realmente quem precisa", esclarece Eliana.

Planejar o que fazer com o dinheiro é importante, conforme conta o presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira (Abefin), Reinaldo Domingos. Segundo o especialista, os quase 500 milhões de reais podem render uma herança duradoura para o vencedor, mas também pode acabar rápido caso seja não seja investido com atenção.

Dinheiro pode chegar a render 83 mil reais por dia com aplicação básica | Foto: Filipe Aguiar

"Para se ter ideia, em uma aplicação básica, com rentabilidade de 0,5% ao mês, a rentabilidade desse valor chegará a 2,5 milhões de reais por mês. Ou seja, só de rendimento dá para gastar 83,33 mil reais por dia. Mesmo assim, para o felizardo ganhador, recomendo que esse valor seja poupado, pois já vi vários casos de pessoas que perderam milhões, pois não respeitaram o dinheiro que ganharam, distribuindo dinheiro descontroladamente e gastando sem controle", explica Reinaldo.

As apostas para a Mega-Sena da Virada podem ser feitas até as 17h deste sábado (31), em qualquer loteria, pela internet ou através do aplicativo Loterias Caixa. O sorteio acontece a partir das 20h. O valor não acumula; portanto, caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio será distribuído entre quem acertar cinco, e assim por diante.