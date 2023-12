Rio abre consulta pública para medida que proíbe o uso de celulares nas escolas municipais

Em alguns lugares do estado, instituições particulares já aderiram à proibição - Foto: Reprodução

Uma consulta pública sobre a medida que prevê a proibição integral do uso de celulares em escolas municipais será iniciada nesta segunda-feira (11), pela Secretaria Municipal de Educação do Rio. Interessados em se inscrever para participar da consultoria, tem até 10 de janeiro do ano que vem para realizar a inscrição.



Atualmente, os alunos possuem permissão de uso de aparelhos celulares durante intervalos ou durante atividades escolares propostas pelos professores. O uso dos celulares como ferramentas de ensino, é uma conduta aprovada por uma medida válida desde agosto deste ano em todas as escolas municipais do Rio.

O secretário da pasta Rennan Ferreirinha enfatizou que a ação considera o uso consciente dos aparelhos eletrônicos. Em todo o estado, algumas instituições privadas já adotaram a restrição. Além do critério, o secretário conta que o Brasil está entre os três países que mais usam redes sociais.

Interessados na consultoria pública podem acessar o site através deste link.