Nove morrem após incêndio em acampamento do MST

Pelo menos nove pessoas morreram durante um incêndio em um acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no Pará, na região Norte do país, na noite do último sábado (09). As chamas aconteceram por conta de um problema técnico ocorrido durante a instalação de uma rede da internet no local.

O acampamento fica na cidade de Parauapebas, ao Sul do estado. De acordo com informações do movimento, um curto-circuito na rede elétrica provocou uma descarga de energia de alta tensão, que acabou dando início às chamas. Seis das vítimas fatais eram moradores do espaço, enquanto os outros três eram funcionários da empresa de internet. Ainda não há detalhes a respeito de outros feridos.

"Na noite de sábado (09), a instalação de uma rede de Internet resultou em uma tragédia, deixando nove pessoas mortas. Após um erro na operação da instalação, uma descarga de energia de alta tensão atingiu os barracos provocando um incêndio. Dentre as vitimas estão 6 acampados e 3 trabalhadores da empresa G5 de Internet. Neste momento de dor precisamos de toda solidariedade com os familiares e acampados, em memória das 09 vítimas da tragédia no acampamento Terra e Liberdade", informou o movimento, em nota.



O sepultamento deve acontecer de forma coletiva nesta segunda-feira (11), de acordo com o coordenador da direção nacional do MST, João Paulo Rodrigues. Na tarde deste domingo (10), por ordens do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o atual ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira (PT), desembarcou em um voo em direção ao acampamento para prestar apoio à comunidade em nome do Governo Federal.