Israel: avião brasileiro com 48 repatriados decola do Egito

Chega ao Brasil na madrugada dessa segunda-feira (11) um novo grupo de repatriados vindos da Faixa de Gaza, território de conflito entre forças israelenses e o grupo fundamentalista Hamas em Israel. 48 tripulantes decolaram em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que deixou o Cairo, no Egito, na tarde deste domingo (10).

Dos passageiros, 37 são repatriados palestinos e 11 são cidadãos com dupla nacionalidade (brasileiro-palestinos). A maior parte deles é menor de idade; segundo a FAB, 27 crianças e adolescentes embarcaram no voo. Além deles, vêm ao Brasil 4 homens adultos e 17 mulheres, sendo duas delas idosas.

Os repatriados deixaram o território em conflito nos últimos dias e estavam abrigados no Egito aguardando o avião da Força Aérea Brasileira, que tem previsão de pousar na Base Aérea de Brasília por volta das 3h20 dessa madrugada. Esse é o 11º voo organizado pela FAB para transportar repatriados desde que o conflito se iniciou na região, no início de outubro.



Segundo a FAB, já foram trazidos ao país 1.525 pessoas, além de 53 animais domésticos. Destes, 500 eram brasileiros que estavam no país do Oriente Médio. A embaixada do Brasil no Egito informou que há pelo menos 22 brasileiros que ainda estão em Gaza e já manifestaram desejo de deixarem o território em conflito.