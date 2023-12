"Wallace Madimbu" conta preparativos para luta de despedida em Niterói

Deixar de lado as luvas de kickboxing e dar um passo decisivo para encerrar uma carreira brilhante, e extensa, não foi uma decisão fácil para 'Wallace Madimbu', lutador que foi seis vezes campeão dos Jogos Pan Americanos. Apesar do receio em deixar o esporte, Madimbu decidiu fechar essa fase da sua vida com chave de ouro, realizando uma última luta gratuita em Santa Bárbara, Zona Norte de Niterói, no próximo domingo (17). Evento vai iniciar às 17h, e a luta principal será às 18h.

Com a data da disputa final se aproximando, o atleta compartilhou com O São Gonçalo como estão os preparativos finais para o evento, que acontece no dia X de dezembro, e o sentimento com o encerramento da carreira.

A disputa vai acontecer em Santa Bárbara, no bairro de origem de Walace, e os moradores estão tão animados quanto o lutador. “Vai ser uma grande festa aqui, tem muita gente perguntando pela luta, muitos comentando ‘tá chegando a hora’ e ‘tá perto’”, contou o atleta.

Nascido no bairro de Cubango, também na Zona Norte de Niterói, Wallace foi criado em Santa Bárbara e considera o lugar como parte essencial da sua criação. Por esse motivo, era tão importante para o rapaz ter a sua luta final no bairro. “É um sonho meu realizar isso aqui em Santa Bárbara. Quero trazer uma inclusão para esses jovens e incentivar eles a seguirem o esporte, e também trazer visibilidade para o bairro”, compartilhou Wallace.

A disputa vai acontecer no Complexo Esportivo de Santa Bárbara, e, apesar da felicidade com o momento, Wallace conta que está apreensivo com o desenrolar do evento, mas está tomando todos os cuidados. “Tem aquela preocupação, né? É um público grande que eu vou trazer, e estou tomando todos os cuidados. Já falei com os Bombeiros, com a Polícia Militar, mas ainda bem que está tudo se encaminhando”, contou o rapaz.

Wallace fez uma arrecadação online, por meio de uma vaquinha, para ajudar nos custos com o evento, mas ele conta que o valor arrecadado cobriu uma pequena parte dos gastos, e a maior parte foi paga por ele e por amigos, que apoiaram a ideia de realizar a luta aberta.

A disputa será travada contra o lutador de boxe Silvio Pantera, também conhecido como Pantera no mundo do esporte, que aceitou de prontidão participar do momento. “Quando eu pensei em lutar com ele, eu fiz o contato com o técnico dele e ele aceitou na hora! Foi bem tranquilo”, acrescentou.

