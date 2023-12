São Gonçalo Shopping recebe última Feira de Adoção Pet do ano neste domingo (10)

No próximo domingo (10), o São Gonçalo Shopping irá receber a última Feira de Adoção Pet do ano de 2023. O evento será realizado no 2º andar, ao lado do Pula Park, das 11h às 16h.

Mais de 60 animais entre cães e gatos estarão a espera de uma oportunidade de ter um lar. Os adultos, são castrados, e como os filhotes, vermifugados, e a maioria vacinados. Os animais adotados na feira terão descontos para atendimentos veterinários, consultas, vacinas e exames com o Dr Rhamon Nunes, veterinário responsável pelo projeto.

Para adotar é necessário ser maior de 18 anos, apresentar identidade, CPF e comprovante de residência, além de responder um questionário e assinar o termo de adoção.

Leia também

Gonçalenses relatam dificuldade para agendamento no site do Detran

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 27 milhões nesta quinta-feira

"Com a chegada das festas de final de ano aumenta o abandono e conseguindo lares para alguns, temos como ajudar outros. Domingo teremos mais uma chance para muitos peludos abandonados em nossa cidade. Animais são anjos enviados por Deus para ensinar ao ser humano o que é o amor verdadeiro", afirmou Mônica Nunes, responsável pela organização das feiras de adoção.



O projeto Leve um Anjo para casa promove feiras de adoção há mais de 10 anos em parceria com Shoppings do Município de São Gonçalo, e com isso, conquistar muitos lares para animais abandonados.

Durante as feiras, o projeto aceita doações de ração, jornal e medicamentos que não estejam mais sendo utilizados. Porém, durante o evento não são aceitos animais para adoção.

Na página do Leve um Anjo para casa estão todas as informações necessárias para participar das feiras.