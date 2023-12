Betty Faria viraliza na web ao afirmar que "bandidos são filhos do Bolsa Família"

A atriz entrou para lista dos assuntos mais comentados do momento no Twitter - Foto: Reprodução

A atriz entrou para lista dos assuntos mais comentados do momento no Twitter - Foto: Reprodução

A atriz veterana Betty Faria viralizou no Twitter/X, nesta quinta-feira (7), e entrou para a lista dos assuntos mais comentados do momento ao fazer um comentário polêmico sobre a quantidade de assaltos que estão acontecendo em Copacabana nos últimos dias.

“São os filhos do Bolsa Família que não fez controle de natalidade”, escreveu a artista ao compartilhar uma matéria do jornal O Globo sobre o alto índice de ataques no bairro da Zona Sul do Rio.

A atriz fez um comentário polêmico sobre os recentes casos de assalto em Copacabana | Foto: Reprodução

Leia também

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 27 milhões nesta quinta-feira

Abertura do 'Natal Ita Luz' será nesta quinta-feira (07/12) em Itaboraí



O que Betty Faria não esperava era que os internautas fossem buscar em sua história algo que a comprometesse por conta dessa postagem: uma matéria da revista Veja, de 2019, noticiando que o filho da atriz foi alvo de busca e apreensão pela polícia durante uma investigação de tráfico de drogas. O comentário da atriz foi duramente criticado na rede social.



“A gente pensa que ator da Globo ganha bem, mas pelo jeito a Betty Faria vivia de Bolsa Família”, afirmou um, ao publicar o comentário da atriz e a matéria da Veja. “A Betty Faria precisa estudar sobre justiça social e criação de filhos”, apontou outro. “Além de um erro grotesco de português, Betty Faria tem zero noção ao criticar filhos dos outros, quando o dela é um bandido envolvido com tráfico de drogas. Hipócrita!!!!”, disparou um terceiro.