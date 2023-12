Programa Prato Feito promove almoço especial de Natal e distribuição de presentes no Rio

Que tal um prato diferente à mesa, temperado com solidariedade, no dia de Natal? O Programa Prato Feito, da Prefeitura do Rio, servirá um almoço especial, no dia 25, nas 17 cozinhas comunitárias já inauguradas e nas outras unidades que entrarão em funcionamento ainda este mês na cidade. E mais: em algumas das cozinhas serão distribuídos brinquedos às crianças beneficiárias do projeto.



A campanha de solidariedade já começou. Quem quiser, e, claro, puder contribuir com um presente para a garotada é só encaminhar a doação para a sede da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (Rua Afonso Cavalcanti, 455, 9º andar, prédio anexo da prefeitura, na Cidade Nova), para o Planetário do Rio (Rua Vice-Governador Rúbens Berardo, 100, Gávea) ou para um dos sete postos da Central do Trabalhador.

"Nesta época do ano, é importante reafirmarmos nossos compromissos com valores humanistas. A ideia desta iniciativa é levar um pouco de afeto e solidariedade às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica e não têm condições de celebrar o Natal", afirmou o secretário municipal de Trabalho e Renda, Everton Gomes.

De acordo com a Coordenadora de Segurança Alimentar da SMTE, Larissa Costa Murad, algumas das instituições que trabalham em co-gestão com a secretaria no Programa Prato Feito farão festa de Natal em suas sedes. - Na Cozinha Comunitária Carioca de Bento Ribeiro, por exemplo, co-gerida pelo Instituto Sol, haverá uma celebração. É importante contemplarmos todos os beneficiários do programa. Por isso, estamos montando um cardápio especial para o dia 25 e fazendo essa campanha de arrecadação de brinquedos para algumas unidades em que o número de crianças é maior -, explica Larissa Murad.

Leia também

Instituto promove Campanha de Natal de arrecadação de alimentos em todo o estado do Rio

Marrone se afasta dos palcos por problema de saúde

Quem quiser participar da campanha de solidariedade do Prato Feito Carioca pode entregar sua doação de brinquedo na SMTE, no Planetário e nos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD), Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº), Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931), Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080), Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 172 e 173), Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Eles funcionam das 8h às 16h.



Programa Prato Feito já serviu mais de 2,7 milhões de refeições

O Programa Prato Feito Carioca, mantido pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio, já serviu mais de 2,7 milhões de refeições desde a sua inauguração, em junho de 2022. As Cozinhas Comunitárias estão instaladas na Maré, Realengo, Mangueira, Andaraí, Catumbi, Bento Ribeiro, Tanque, Costa Barros, Anchieta, Acari, Beira Rio, Vila Kennedy, Guaratiba, Campo Grande, Vila Aliança, Nova Sepetiba e Ilha do Governador.

Cada Cozinha Comunitária serve pelo menos 280 refeições diárias, supervisionadas por nutricionistas | Foto: Roberto Moreyra/SMTE

Destinado a pessoas e trabalhadores em situação de vulnerabilidade econômica, o Prato Feito serve, em cada uma de suas cozinhas, pelo menos 280 refeições de 560 gramas - todas balanceadas e supervisionadas por nutricionistas. E mais: os seus beneficiários também são inseridos nos programas Trabalha Rio, com oportunidades de emprego em empresas



parceiras, e Rio+Cursos, de qualificação dos trabalhadores.